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Технический брифинг: обновления днища Red Bull RB18 для Сингапура

Лидеры нынешнего сезона Ф1 поддерживают высокий темп доработок своей машины – и готовят новинки с прицелом на будущий сезон

Франко Нуньес
Автор:
, ответственный редактор
Соавтор:
Джорджо Пиола
Технический брифинг: обновления днища Red Bull RB18 для Сингапура
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Ferrari и Mercedes вообще не привезли на 17-й этап сезона никаких достойных упоминания обновлений, но Red Bull не останавливает эволюцию своей RB18, даже практически гарантировав оба титула. 

Модификация днища, которую вы можете видеть на кадрах Джорджо Пиолы, должна помочь пилотам на кочковатом асфальте «Марины-Бэй» – хотя следует признать, что свежеуложенный в преддверии Гран При асфальт оказался куда более ровным, чем прежде.  

Суто решений в том, чтобы добавить шасси аэродинамической стабильности, которая конвертируется в уверенность пилотов за рулем.

Детали днища Red Bull RB18

Детали днища Red Bull RB18

Фото: Джорджо Пиола

Посмотрите на кромку днища в районе середины понтона. Два небольших вертикальных элемента, прежде имевших закругленные очертания, теперь стали более угловатыми. Одновременно иную форму получили и закругления самого днища. Все это говорит о том, что конструкторы решили избежать сильного перепада давления в потоках, которые меняют высоту своего протекания.

Примечательно, что в рамках печально известной директивы TD39, призванной оградить гонщиков от вибраций, в Сингапуре решено не учитывать перегрузки свыше 7g – проще говоря, в FIA признали, что трасса «Марина-Бэй» столь неровная, что при традиционном методе оценки тряски команды почти наверняка попадут в разряд нарушителей. 

Red Bull пострадала от TD39 больше других лидеров, и обновления днища призваны улучшить поведение машины на неровной трассе. Неудивительно, что в пятницу команда так активно меняла настройки по ходу тренировок. 

Квалификация не позволила увидеть результаты этой работы. Посмотрим, как RB18 покажут себя в гонке. 

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