Технический брифинг: обновления днища Alpine A522

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Изначально французы готовили доработки к майскому этапу в Майами – но затем решили привезти одно обновленное днище уже в Имолу. И хотя в общем зачете у Эстебана Окона вдесятеро больше очков, чем у Фернандо Алонсо, новинку получил именно испанец.

Как говорят, решение было принято по итогам сравнения чистой скорости двух пилотов и ни у кого не вызвало недовольства. Двукратный чемпион мира не подвел команду, показав в дождливой пятничной квалификации пятое время – это лучший результат Alpine в сезоне.

Внешне довольно сложно отыскать отличия последней версии днища. Можно отметить лишь чуть иную форму кромки с более глубокими вырезами. Главные новации скрыты от глаз: в Энстоуне еще зимой предусмотрительно сделали эту деталь машины прочной, чтобы избежать «козления». Как оказалось, это позволило решить поставленную задачу, однако не лучшим образом сказалось на надежности моторов.

Потому обновление сделало днище чуть более гибким, позволив снизить нагрузку на детали силовой установки. Одновременно это дало возможность облегчить машину.