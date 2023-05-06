Технический брифинг: обновления AlphaTauri для Майами

Сложное начало сезона, предстоящая смена руководителя и слухи о возможной продаже не отменили для AlphaTauri необходимости дорабатывать машину. В прошлом сезоне коллектив провел сезон без серьезных доработок машины, и в 2023-м его новинки тоже пока не выглядят особенно масштабными.

Первую из них удалось отыскать в месте сопряжения элементов переднего крыла с торцевой пластиной (на верхнем фото). Детали были изменены так, чтобы оставить больше места для протекания воздушных потоков. Это решение сочетается с двумя небольшими крылышками по соседству.

Схожий подход используют в нынешнем сезоне Red Bull, Mercedes и Haas. Эти крылышки помогают направлять потоки в сторону от переднего колеса и тем самым снизить количество вредных завихрений.

Сравнение зеркал заднего вида AlphaTauri AT04

Также иным стало крепление зеркала заднего вида – теперь, как и у Aston Martin, его корпус дополнен продольными элементами с обеих сторон (справа), а не только сверху, как прежде.

Команда сообщила, что это помогает точнее направлять потоки и также помогает бороться с турбулентностью от передних колес, а также уменьшает генерацию вихрей от самого зеркала.

Безусловно, это лишь очень локальные изменения, но в плотной средней группе пелотона даже небольшая прибавка в эффективности может принести зримый результат.