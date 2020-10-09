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Технический анализ Джорджо Пиолы
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Формула 1 / Гран При Айфеля / Аналитика

Технический брифинг: новые дефлекторы Ferrari SF1000 для Айфельского Гран При

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Технический брифинг: новые дефлекторы Ferrari SF1000 для Айфельского Гран При
Автор:
, ответственный редактор
Соавтор: Джорджо Пиола

В Сочи Скудерия начала обновление машины, но там доработок было немного. Спустя две недели команда привезла на «Нюрбургринг» кое-что посерьезней

Улучшения SF1000 начались с носовой части машины: на российском этапе поворотные лопасти под рычагами подвески получили ряд дополнительных элементов, чтобы точнее распределять воздушные потоки. 

Увидеть эти элементы удалось после аварии Себастьяна Феттеля в квалификации, в результате которой его автомобиль остался без переднего крыла. 

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Доработанные поворотные лопасти Ferrari SF1000 в Сочи

Доработанные поворотные лопасти Ferrari SF1000 в Сочи

Фото: Джорджо Пиола

На «Нюрбургринге» пришла очередь области дефлекторов. Изменения также затронули переднюю кромку днища: она получила изгиб вверх, чтобы больше воздуха попадало под машину. 

На иллюстрации Джорджо Пиолы, приведенной ниже, вы можете видеть старую конфигурацию, которую мы будем использовать для сравнения и поиска отличий. 

Прежняя версия Ferrari SF1000: стрелками показаны важные элементы

Прежняя версия Ferrari SF1000: стрелками показаны важные элементы

Иллюстрация: Джорджо Пиола

Стоит признать, что изменения не носят революционный характер. Это, скорее, небольшая коррекция, позволяющая добиться более эффективной совместной работы деталей, что должно добавить машине стабильности и предсказуемости. 

На первый взгляд не так и просто уловить, что именно изменилось, но давайте попробуем. 

Область дефлекторов Ferrari SF1000, Айфельский Гран При

Область дефлекторов Ferrari SF1000, Айфельский Гран При

Фото: Джорджо Пиола

Начнем с горизонтальных элементов в верхней части дефлектора (один прямо под итальянским триколором, другой чуть ниже): прежде в том месте, где они уже изгибались вниз, две детали соединялись перемычкой. Теперь между ними зазор с металлическим разделителем. 

Кроме того, раньше нижние части были скругленными, а после ревизии стали более вертикальными. В первой из них, кроме того, появилась прорезь, доходящая почти до середины по высоте. 

У второй детали переход от горизонтального участка к вертикальному конструкторы сделали более выраженным и резким. 

Чуть дальше на днище (под вертикальным конфигуратором потока) можно увидеть приподнятый V-образный край днища. На «Нюрбургринге» он получил более выраженный изгиб вверх, чтобы активнее перенаправлять воздух под днище и тем самым повышать прижимную силу без увеличения лобового сопротивления. 

В глубине V-образного выреза видны три вертикальных «плавничка». Их форма тоже была немного скорректирована. 

Наконец, чуть иным стало крепление внешнего из двух L-образных элементов у конфигуратора потока (большой красный прямоугольник) – в Сочи он соединялся с деталью впереди двумя креплениями, а в Германии – тремя. Сами L-образные элементы тоже стали чуть иными. 

На российском этапе Ferrari продемонстрировала осторожный, но несомненный прогресс. Посмотрим, что получится у команды на Гран При Айфеля.

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Область дефлекторов Ferrari SF1000, Айфельский Гран При

Фото: Джорджо Пиола

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Айфеля
Сессия Четверг
Местонахождение Нюрбургринг
Команды Ferrari
Автор Франко Нуньес

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