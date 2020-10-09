Улучшения SF1000 начались с носовой части машины: на российском этапе поворотные лопасти под рычагами подвески получили ряд дополнительных элементов, чтобы точнее распределять воздушные потоки.

Увидеть эти элементы удалось после аварии Себастьяна Феттеля в квалификации, в результате которой его автомобиль остался без переднего крыла.

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Доработанные поворотные лопасти Ferrari SF1000 в Сочи Фото: Джорджо Пиола

На «Нюрбургринге» пришла очередь области дефлекторов. Изменения также затронули переднюю кромку днища: она получила изгиб вверх, чтобы больше воздуха попадало под машину.

На иллюстрации Джорджо Пиолы, приведенной ниже, вы можете видеть старую конфигурацию, которую мы будем использовать для сравнения и поиска отличий.

Прежняя версия Ferrari SF1000: стрелками показаны важные элементы Иллюстрация: Джорджо Пиола

Стоит признать, что изменения не носят революционный характер. Это, скорее, небольшая коррекция, позволяющая добиться более эффективной совместной работы деталей, что должно добавить машине стабильности и предсказуемости.

На первый взгляд не так и просто уловить, что именно изменилось, но давайте попробуем.

Область дефлекторов Ferrari SF1000, Айфельский Гран При Фото: Джорджо Пиола

Начнем с горизонтальных элементов в верхней части дефлектора (один прямо под итальянским триколором, другой чуть ниже): прежде в том месте, где они уже изгибались вниз, две детали соединялись перемычкой. Теперь между ними зазор с металлическим разделителем.

Кроме того, раньше нижние части были скругленными, а после ревизии стали более вертикальными. В первой из них, кроме того, появилась прорезь, доходящая почти до середины по высоте.

У второй детали переход от горизонтального участка к вертикальному конструкторы сделали более выраженным и резким.

Чуть дальше на днище (под вертикальным конфигуратором потока) можно увидеть приподнятый V-образный край днища. На «Нюрбургринге» он получил более выраженный изгиб вверх, чтобы активнее перенаправлять воздух под днище и тем самым повышать прижимную силу без увеличения лобового сопротивления.

В глубине V-образного выреза видны три вертикальных «плавничка». Их форма тоже была немного скорректирована.

Наконец, чуть иным стало крепление внешнего из двух L-образных элементов у конфигуратора потока (большой красный прямоугольник) – в Сочи он соединялся с деталью впереди двумя креплениями, а в Германии – тремя. Сами L-образные элементы тоже стали чуть иными.

На российском этапе Ferrari продемонстрировала осторожный, но несомненный прогресс. Посмотрим, что получится у команды на Гран При Айфеля.