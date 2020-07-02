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Технический брифинг: новое переднее крыло Renault RS20

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Технический брифинг: новое переднее крыло Renault RS20
Автор:
, ответственный редактор
Соавтор: Джорджо Пиола
2 июл. 2020 г., 19:14

После окончания обязательных каникул французская команда не теряла время зря

Если бы сезон Формулы 1 проходил в соответствии с изначальным графиком, к началу июля команда Renault опробовала бы уже целых три набора обновленных деталей – задействовать пакеты доработок предполагалось на весенних гонках во Вьетнаме, Нидерланде и Испании. Неудивительно, что на трассу в Шпильберге французский коллектив привез немало деталей, которых раньше не видели ни соперники, ни журналисты.

Первым из них эксперты смогли увидеть переднее крыло болида RS20. На фото Джорджо Пиолы сверху можно увидеть деталь, которую Renault планировала использовать на несостоявшемся Гран При Австралии в Мельбурне, а снизу – новейшее крыло для гонки в Австрии.

Примечательно, что чем меньше деталь – тем более заметные изменения она претерпела. Основной элемент крыла остался прежним. Форма третьей сверху плоскости каскада доработана, но заметить отличия на фотографии сложно – если вообще возможно. А вот верхняя плоскость явно изменилась: если раньше внешняя зона верхней кромки была приподнята, теперь кромка сделана более ровной (на это указывает белая стрелка).

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Еще заметнее разница в конфигурации торцевых пластин. При создании нового крыла была изменена общая форма пластины, в ее задней части появился вырез (на него указывает черная стрелка), внешняя горизонтальная плоскость сделана более плоской (на это указывают красные стрелки) – и на ней появился миниатюрный дефлектор (синяя стрелка). Все эти детали призваны сделать так, чтобы набегающий поток воздуха максимально эффективно отводился в сторону от болида и не «тормозился» мощными завихрениями из-за вращения передних колес.

Новое крыло является элементом единой аэродинамической схемы – и потому разрабатывалось вместе с новыми конфигураторами потока.

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Серия Формула 1
Этап Гран При Австрии
Команды Renault F1 Team
Автор Франко Нуньес

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