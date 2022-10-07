Технический анализ Джорджо Пиолы
Технический брифинг: новое переднее крыло Alfa Romeo С42
Швейцарская команда не останавливает доработку своей машины, пытаясь удержаться на шестой строчке Кубка конструкторов
Изменения, подготовленные для Гран При Японии, затронули переднее антикрыло – говоря точнее, его торцевые пластины. Новое решение, найденное Mercedes, быстро обрело популярность в пелотоне. За счет выреза в месте сопряжения пластин с закрылками каскада, есть возможность перенаправлять больше воздуха в обход переднего колеса.
В данном случае конструкторы нашли в технических правилах «прореху», так как сама суть нынешних машин в том, чтобы генерировать как можно меньше завихрений, затрудняющих сопернику преследование. Однако в данном случае используется прием, который был в ходу до прошлого сезона и как раз приводил к образованию турбулентности.
Применительно к Alfa Romeo изменения затронули два дальних закрылка – на фото ниже видно, как этот участок машины выглядел прежде.
Детали переднего антикрыла Alfa Romeo C42
Фото: Рональд Фординг
Ранее похожую модернизацию крыла подготовили в AlphaTauri. FIA уже объявила, что с 2023 года это решение попадет под запрет.
|Видели, как подорожали автомобили? Пришло время продавать! Рассказываем о НОВОМ способе быстро, безопасно и, главное, дорого продать свою машину. И не спрашиваем, зачем вам эти деньги. Ссылка здесь
Шумахер объяснил аварию в тренировке. Виноват Леклер
«Гонщику стоит знать, что в дождь плохо видно». Штайнер поддел Шумахера
Самое важное:
Бинотто призвал раскрыть содержание переговоров FIA и Red Bull по бюджету
Глава Ferrari назвал нездоровой ситуацию, когда одна из команд убеждает финансовых контролеров в своей правоте, а остальные не в курсе этой дискуссии
Ферстаппен: Это я посоветовал де Врису позвонить Марко после Монцы
Как оказалось, пилот Red Bull не только сам ведет спор за второй титул, но и параллельно помогает старшему соотечественнику устраивать карьеру
Риккардо объявил, что не будет выступать в Ф1 в 2023 году
Австралиец признал, что не смог договориться о выступлениях в другой команде после увольнения из McLaren
Расселл: Сузука обнажила слабые места нашей машины
Недостаток скорости на прямых сыграл в квалификации Гран При Японии против Джорджа и его напарника Льюиса Хэмилтона