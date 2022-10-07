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Формула 1 / Гран При Японии Аналитика

Технический брифинг: новое переднее крыло Alfa Romeo С42

Швейцарская команда не останавливает доработку своей машины, пытаясь удержаться на шестой строчке Кубка конструкторов

Франко Нуньес
Автор:
, ответственный редактор
Соавтор:
Джорджо Пиола
Технический брифинг: новое переднее крыло Alfa Romeo С42
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Изменения, подготовленные для Гран При Японии, затронули переднее антикрыло – говоря точнее, его торцевые пластины. Новое решение, найденное Mercedes, быстро обрело популярность в пелотоне. За счет выреза в месте сопряжения пластин с закрылками каскада, есть возможность перенаправлять больше воздуха в обход переднего колеса. 

В данном случае конструкторы нашли в технических правилах «прореху», так как сама суть нынешних машин в том, чтобы генерировать как можно меньше завихрений, затрудняющих сопернику преследование. Однако в данном случае используется прием, который был в ходу до прошлого сезона и как раз приводил к образованию турбулентности.  

Применительно к Alfa Romeo изменения затронули два дальних закрылка – на фото ниже видно, как этот участок машины выглядел прежде. 

Детали переднего антикрыла Alfa Romeo C42

Детали переднего антикрыла Alfa Romeo C42

Фото: Рональд Фординг

Ранее похожую модернизацию крыла подготовили в AlphaTauri. FIA уже объявила, что с 2023 года это решение попадет под запрет. 

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