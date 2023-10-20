Технический брифинг: новое днище Mercedes оказалось копией Red Bull

За пять этапов до завершения сезона Ф1 Mercedes выигрывает у Ferrari 28 очков. На последних Гран При этот разрыв более или менее стабилизировался, однако в целом Скудерии удается понемногу подбираться ближе – в начале осени между командами было 40 баллов.

В Mercedes уже совсем скоро окончательно остановят все доработки нынешней машины W14, но к Остину подготовили последний в нынешнем чемпионате серьезный пакет обновлений.

Прежде всего доработки затронули днище: в передней части необходимо отметить увеличение в размерах самой внешней вертикальной направляющей у входных отверстий каналов Вентури. Этот элемент, который занял место запрещенных дефлекторов, по форме стал удивительно похож на аналогичный у RB19.

Крупная направляющая позволяет лучше защищать зону низкого давления под машиной от турбулентности, генерируемой передними колесами.

Фото: Джорджо Пиола Детали понтона и днища Mercedes W14

Передняя часть днища у современных машин Ф1 приподнята, чтобы пропускать под шасси больше воздуха. На опускающемся участке деталь W14 также получила иную геометрию.

Также на кадрах, сделанных Джорджо Пиолой, вы можете видеть новое решение кромки. Переделки прежде всего затронули центральную часть, где заканчиваются тоннели Вентури. Схожее решение здесь используют почти все команды. У Mercedes кромка стала еще сильнее загибаться вверх, создавая своего рода мини-диффузор.

Прежде он состоял из двух небольших полукруглых арок, теперь же конструкция стала предельно прямоугольной.

Нет сомнений, что Джеймс Эллисон, который вновь возглавил конструкторский штаб Mercedes вместо Майка Эллиота, такими решениями проверяет идеи, которые используются сейчас при проектировании новой машины W15.