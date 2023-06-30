Технический брифинг: новое днище McLaren оказалось похожим на Aston Martin
Оранжевая машина MCL60 получила к Шпильбергу масштабное обновление. При ближайшем рассмотрении стало ясно, что именно послужило источником вдохновения для конструкторов из Уокинга
По ходу нынешнего сезона поклонники Ф1 видят все больше примеров того, что от былого разнообразия технических концепций не осталось и следа – машины разных команд на наших глазах становятся все более похожими друг на друга. Это происходит потому, что стала понятна самая эффективная концепция, к которой теперь стремятся во всех частях пелотона.
Едва ли кого-то удивит, что лучше всего эту концепцию отражает Red Bull RB19, однако и решения Aston Martin AMR23 тоже заслуживают серьезного внимания.
Именно идеи зеленой машины, созданной под руководством Дэна Феллоуза и Луки Фурбатто, можно явно увидеть в тех новинках, что McLaren привезла на Гран При Австрии в этот уик-энд.
Прежде всего это касается совершенно нового днища. На нем видны две выпуклости, которые увеличивают объем расположенных снизу каналов Вентури и стабилизируют протекание по ним воздуха. Этот прием позволяет снизить риск возникновения болтанки при уменьшении дорожного просвета. Также он позитивно сказывается на уровне прижима.
Вентиляционные панели в боковинах капота двигателя перенесены назад – это тоже явная тенденция в нынешней Ф1, призванная дополнительно загрузить несущее крыло в нижней части шасси.
Детали понтона и днища McLaren MCL60
Фото: Джорджо Пиола
Также изменения MCL60 затронули воздухозаборники понтонов (на верхнем фото). Здесь уже можно говорить про явную отсылку к Red Bull. Отверстия стали узкими с вынесенной вперед нижней частью.
Этот подход дал возможность значительно увеличить «подрез» для протекания воздуха в нижней части понтона. При этом в задней части форма понтона в месте его плавного спуска к днищу вновь очень напоминает Aston Martin.
Еще одна крайне любопытная деталь McLaren – металлическая стяжка, добавляющая прочности днищу, проходит через кузовную панель насквозь. Кажется, ничего подобного мы прежде не видели ни на одной из машин.
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