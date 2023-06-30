Технический брифинг: новое днище McLaren оказалось похожим на Aston Martin

По ходу нынешнего сезона поклонники Ф1 видят все больше примеров того, что от былого разнообразия технических концепций не осталось и следа – машины разных команд на наших глазах становятся все более похожими друг на друга. Это происходит потому, что стала понятна самая эффективная концепция, к которой теперь стремятся во всех частях пелотона.

Едва ли кого-то удивит, что лучше всего эту концепцию отражает Red Bull RB19, однако и решения Aston Martin AMR23 тоже заслуживают серьезного внимания.

Именно идеи зеленой машины, созданной под руководством Дэна Феллоуза и Луки Фурбатто, можно явно увидеть в тех новинках, что McLaren привезла на Гран При Австрии в этот уик-энд.

Прежде всего это касается совершенно нового днища. На нем видны две выпуклости, которые увеличивают объем расположенных снизу каналов Вентури и стабилизируют протекание по ним воздуха. Этот прием позволяет снизить риск возникновения болтанки при уменьшении дорожного просвета. Также он позитивно сказывается на уровне прижима.

Вентиляционные панели в боковинах капота двигателя перенесены назад – это тоже явная тенденция в нынешней Ф1, призванная дополнительно загрузить несущее крыло в нижней части шасси.

Детали понтона и днища McLaren MCL60 Фото: Джорджо Пиола

Также изменения MCL60 затронули воздухозаборники понтонов (на верхнем фото). Здесь уже можно говорить про явную отсылку к Red Bull. Отверстия стали узкими с вынесенной вперед нижней частью.

Этот подход дал возможность значительно увеличить «подрез» для протекания воздуха в нижней части понтона. При этом в задней части форма понтона в месте его плавного спуска к днищу вновь очень напоминает Aston Martin.

Еще одна крайне любопытная деталь McLaren – металлическая стяжка, добавляющая прочности днищу, проходит через кузовную панель насквозь. Кажется, ничего подобного мы прежде не видели ни на одной из машин.