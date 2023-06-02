Технический брифинг: новинки топ-команд Ф1 для «Каталуньи»
Наши эксперты изучили, что примечательного привезли в Барселону Mercedes, Ferrari и Red Bull Racing
Mercedes
Представители Брэкли рискнули серьезно обновить машину неделей раньше в Монако, хотя позже сами признали, что большого смысла в этом не было – Джордж Расселл прямо сказал, что вообще старался не отвлекаться на обновления.
В рассчитывают по-настоящему оценить работу новых деталей именно в Барселоне – благо, местная трасса давно имеет славу первоклассного испытательного полигона, который позволяет отлично понять сильные и слабые места техники.
При этом по сравнению с Монако W14 получила два дополнительных изменения. Во-первых, крепление зеркала заднего вида стало значительно проще после того, как новые понтоны позволили иначе разместить его: прежнее решение с вынесенным из корпуса брусом боковой защиты осталось в прошлом.
Задняя часть Mercedes F1 W14
Фото: Джорджо Пиола
Кроме того, вертикальные кромки диффузора теперь опускаются заметно ниже к асфальту – эту переделку проще всего заметить по разнице в цвете углепластика. На ровном асфальте «Каталуньи» это позволит добавить прижимной силы.
Ferrari
Задняя часть Ferrari SF-23
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
Главной новинкой Скудерии стали, конечно же, переделанные понтоны, явно навеянные идеями Red Bull.
В традиционном пояснении, которые команды теперь направляют в FIA, по этому поводу сказано: «Эти доработки связаны прежде всего со структурой потоков, которые протекают в сторону заднего крыла и задней части машины. Они также затрагивают вопросы охлаждения, повышая общую эффективность шасси».
Также на SF-23 изменился профиль верхней плоскости заднего крыла, чтобы лучше соответствовать требованиям трассы, а вместе с понтонами в интересах аэродинамики изменилась и кромка днища.
Red Bull
Диффузор Red Bull RB19
Фото: Джорджо Пиола
Тем временем в Red Bull вовсе не отказались от дальнейших улучшений своей и без того стремительной RB19. Команда скорректировала геометрию днища и закруглили уголки диффузора в месте перехода вертикальных стенок в горизонтальную поверхность.
В данном случае находка, позволившая еще немного добавить машине прижимной силы, была удачно подсмотрена конструкторами из Милтон-Кинса у своих соперников.
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