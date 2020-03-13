Технический брифинг: новинки, которые Red Bull не смогла опробовать в Австралии

Машины Ф1 так и не вышли на трассу в Альберт-парке – решение руководства чемпионата об отмене первого Гран При настигло участников в тот момент, когда весь паддок уже настраивался на начало работы в тренировках.

Безусловно, отказ от проведения этапа – тем более в последний момент – огорчил всех. Мы так и не смогли увидеть, насколько расстановка сил по итогам тестов близка к реальности. К числу тех, для кого подобный поворот сюжета стал особенно неприятным, стоит отнести команды Racing Point и Red Bull. Обе лишились возможности показать свою силу.

И если причины прогресса первой из них видны невооруженным взглядом, то надежды коллектива из Милтон-Кинса связаны прежде всего с прогрессом мотором Honda и собственного шасси RB16.

Область дефлекторов Red Bull RB16, первая неделя тестов в Барселоне Иллюстрация: Джорджо Пиола

Замечательные иллюстрации Джорджо Пиолы дают нам возможность проследить за изменениями машины, созданной под руководством Эдриана Ньюи. Выше она показана в том виде, в каком впервые вышла зимой на трассу в Барселоне.

В целом конфигурация дефлекторов и конфигураторов потока похожа на ту, что была у Макса Ферстаппена с Алексом Элбоном в концовке прошлого сезона. В верхней части дефлектора располагаются два горизонтальных элемента, а снизу – многочисленные «лезвия» сложной формы.

Область дефлекторов Red Bull RB16, вторая неделя тестов в Барселоне Иллюстрация: Джорджо Пиола

Когда команды вернулись на «Каталунью», RB16 претерпела значительные изменения благодаря пакету, который затронул переднее крыло, «бивни» под носовым обтекателем, днище, диффузор и заднее крыло. Но самыми заметными стали перемены именно в области дефлекторов.

Команда внесла очень серьезные изменения, которые даже позволяют говорить о смене концепции. Вместо сплошной вертикальной панели средний элемент конфигуратора потоков превратился в «жалюзи» по образу и подобию Mercedes.

Семь горизонтальных – если говорить строго, спиралевидных – деталей позволяют потокам перетекать с одной стороны на другую. Примечательно, что три верхних детали крепятся к соседнему конфигуратору, а у остальных задние концы просто висят в воздухе.

Отметим, что в дальнем элементе конфигуратора появилась вертикальная прорезь, также позволяющая воздуху перетекать наружу.

Дополнительное отверстие охлаждения на Red Bull RB16 Иллюстрация: Джорджо Пиола

На шестой и финальный день тестов машина вновь чуть-чуть изменилась. На этот раз по соседству с задней точкой крепления Halo появился дополнительный воздухозаборник (показан стрелкой). Он призван гарантировать компонентам силовой установки нужный уровень охлаждения.

Что в итоге? Можно ли сказать, что последних усилий Red Bull хватит, чтобы навязать серьезную борьбу Mercedes? Ответ на этот вопрос мы должны были узнать уже в этот уик-энд, но теперь, похоже, придется ждать июньского Гран При в Баку…