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Технический анализ Джорджо Пиолы
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Технический брифинг: новинки, которые Red Bull не смогла опробовать в Австралии

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Технический брифинг: новинки, которые Red Bull не смогла опробовать в Австралии
Автор:
, ответственный редактор
Соавтор: Джорджо Пиола
13 мар. 2020 г., 15:23

Первая гонка нового сезона должна была стать сражением Mercedes и Red Bull за лидерство в нынешнем сезоне Ф1. В этом уверены наши эксперты, изучившие эволюцию шасси RB16 по ходу зимних тестов

Машины Ф1 так и не вышли на трассу в Альберт-парке – решение руководства чемпионата об отмене первого Гран При настигло участников в тот момент, когда весь паддок уже настраивался на начало работы в тренировках. 

Безусловно, отказ от проведения этапа – тем более в последний момент – огорчил всех. Мы так и не смогли увидеть, насколько расстановка сил по итогам тестов близка к реальности. К числу тех, для кого подобный поворот сюжета стал особенно неприятным, стоит отнести команды Racing Point и Red Bull. Обе лишились возможности показать свою силу. 

И если причины прогресса первой из них видны невооруженным взглядом, то надежды коллектива из Милтон-Кинса связаны прежде всего с прогрессом мотором Honda и собственного шасси RB16.

Red Bull Racing RB16, dettaglio dei barge board della prima sessione di test a Barcellona

Область дефлекторов Red Bull RB16, первая неделя тестов в Барселоне

Иллюстрация: Джорджо Пиола

Замечательные иллюстрации Джорджо Пиолы дают нам возможность проследить за изменениями машины, созданной под руководством Эдриана Ньюи. Выше она показана в том виде, в каком впервые вышла зимой на трассу в Барселоне. 

В целом конфигурация дефлекторов и конфигураторов потока похожа на ту, что была у Макса Ферстаппена с Алексом Элбоном в концовке прошлого сезона. В верхней части дефлектора располагаются два горизонтальных элемента, а снизу – многочисленные «лезвия» сложной формы. 

Red Bull Racing RB16, dettaglio dei deviatori di flusso modificati in stile Mercedes

Область дефлекторов Red Bull RB16, вторая неделя тестов в Барселоне

Иллюстрация: Джорджо Пиола

Когда команды вернулись на «Каталунью», RB16 претерпела значительные изменения благодаря пакету, который затронул переднее крыло, «бивни» под носовым обтекателем, днище, диффузор и заднее крыло. Но самыми заметными стали перемены именно в области дефлекторов. 

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Команда внесла очень серьезные изменения, которые даже позволяют говорить о смене концепции. Вместо сплошной вертикальной панели средний элемент конфигуратора потоков превратился в «жалюзи» по образу и подобию Mercedes. 

Семь горизонтальных – если говорить строго, спиралевидных – деталей позволяют потокам перетекать с одной стороны на другую. Примечательно, что три верхних детали крепятся к соседнему конфигуратору, а у остальных задние концы просто висят в воздухе. 

Отметим, что в дальнем элементе конфигуратора появилась вертикальная прорезь, также позволяющая воздуху перетекать наружу. 
 
Red Bull Racing RB16, dettaglio della presa d'aria aggiuntiva per il motore Honda RA 620H

Дополнительное отверстие охлаждения на Red Bull RB16

Иллюстрация: Джорджо Пиола

На шестой и финальный день тестов машина вновь чуть-чуть изменилась. На этот раз по соседству с задней точкой крепления Halo появился дополнительный воздухозаборник (показан стрелкой). Он призван гарантировать компонентам силовой установки нужный уровень охлаждения. 

Что в итоге? Можно ли сказать, что последних усилий Red Bull хватит, чтобы навязать серьезную борьбу Mercedes? Ответ на этот вопрос мы должны были узнать уже в этот уик-энд, но теперь, похоже, придется ждать июньского Гран При в Баку…

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Австралии
Местонахождение Альберт-Парк
Команды Red Bull Racing В Магазин
Автор Франко Нуньес

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