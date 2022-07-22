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Формула 1 / Гран При Франции Новость

Технический брифинг: новинки Ferrari, Red Bull и Mercedes для Франции

Три топ-команды Ф1 привезли в Ле-Кастелле очередные доработки, призванные помочь в сражении с соперниками

Джонатан Нобл
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
Технический брифинг: новинки Ferrari, Red Bull и Mercedes для Франции
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Двухнедельная пауза – единственная за весь июль – дала конструкторам дополнительное время для работы над улучшениями машин.

В Ferrari главные усилия направили на переднюю кромку днища и диффузор. Результаты этой работы можно было заметить еще до начала заездов в боксах трассы Поля Рикара. 

В самой команде сообщили, что это не пакет для конкретного Гран При, а часть общего процесса доработок, потому новые элементы планируется использовать и в дальнейшем.  

«Они направлены на повышение общей аэродинамической эффективности всего шасси в рамках операционных значений и не предназначены именно для трассы Поля Рикара», – гласит пояснение Ferrari, направленное в FIA.

Сравнение тоннелей Вентури Ferrari F1-75

Сравнение тоннелей Вентури Ferrari F1-75

Фото: Джорджо Пиола

Как можно видеть на сравнительном фото, передняя кромка днища обрела более резкую форму. Прежде она плавно огибала входные каналы тоннелей Вентури, теперь же внешний получил уменьшенное входное отверстие, тогда как соседний с ним – напротив, более крупное.

Red Bull Racing

Детали задней части Red Bull RB18

Детали задней части Red Bull RB18

В Red Bull основной акцент сделали на ту область днища близ кромки, где расположены вертикальные бортики. 

Команда объяснила: «Геометрия элементов была изменена чтобы добиться иной картины распределения давлений и увеличить общий прижим, сохранив при этом стабильность протекания потоков».

Также RB18 получила доработки заднего крыла в области позади тормозов. Это также позволит увеличить прижимную силу, не нарушая картину потоков в области несущего (нижнего) крыла и тормозных воздухозаборников. 

Mercedes

Детали передней части Mercedes W13

Детали передней части Mercedes W13

Mercedes в дополнение к новым отверстиям охлаждения в носовом обтекателе доработала воздухозаборники передних тормозов и кромку днища. 

Форма последней перед задними колесами стала менее изогнутой.

В пояснениях говорится о «локальном снижении нагрузки на днище за счет изменения размеров, что позволит улучшить протекание потоков к диффузору и повышению генерируемой там прижимной силы».

Новая конфигурация тормозных воздухозаборников призвана улучшить охлаждение, так как уик-энд во Франции ожидается очень жарким. 

Alpine

Детали передней части Alpine A522

Детали передней части Alpine A522

К своей домашней гонке французы модернизировали кромку днища и расположенные по соседству бортики.

Кроме того, были изменены направляющие под днищем, чтобы лучше «запечатывать» края последнего и позволять более эффективно направлять воздух к задней части машины и диффузору.

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