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Формула 1 / Гран При Франции Аналитика

Технический брифинг: новинки AlphaTauri во Франции

Автор:
, Главный редактор Motorsport.com Италия
Соавтор:
Джорджо Пиола

Команда из Фаэнцы подготовила к очередному Гран При доработки как в передней, так и в задней части своей машины

Технический брифинг: новинки AlphaTauri во Франции

Для начала рассмотрим область днища перед задними колесами. Хорошо видна «трехэтажная» конструкция из завернутой вверх кромки и двух элементов над ней. 

После того, как с нынешнего сезона днища машин были подрезаны для снижения прижимной силы, в этой области у конструкторов команд стало еще меньше возможностей, а вот ее значимость лишь возросла. 

В сочетание с горизонтальным бортиком чуть сзади новинка позволяет перенаправлять потоки сверху вниз и лучше защищать диффузор от «грязного» воздуха, генерируемого колесом. 

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Детали переднего антикрыла AlphaTauri AT02

Детали переднего антикрыла AlphaTauri AT02

Фото: Джорджо Пиола

Другую новинку в Фаэнце явно посмотрели у конкурентов из Alfa Romeo – при этом творчески переосмыслив. Речь об отверстии в горизонтальном элементе с внешней стороны торцевой пластины переднего крыла. 

Оно также позволяет потоку перетекать сверху вниз. На Alfa Romeo C41 аналогичное решение появилось несколько Гран При назад, но там его размер был побольше. 

Для AlphaTauri, которая после подиума Пьера Гасли в Азербайджане занимает пятое место в Кубке конструкторов, сейчас важны даже такие небольшие доработки, которые повышают шансы команды в борьбе с соперниками в очень плотной средней группе пелотона.

Детали переднего антикрыла AlphaTauri AT02

Детали переднего антикрыла AlphaTauri AT02

Фото: Джорджо Пиола

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