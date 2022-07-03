Технический брифинг: новинка Red Bull, которую едва не проглядели

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С этого сезона команды Ф1 обязаны перед каждым этапом предоставлять FIA полный список всех изменений в конфигурации машины. Из-за этого уникальное умение находить новинки, которым прежде могли похвастать лишь несколько спецов в паддоке, оказалось доступно широким массам.

Теперь достаточно свериться с открыто публикуемым списком, найти соответствующую область шасси – и можно лепить сравнительное фото с яркими стрелками, демонстрируя свою осведомленность в технических вопросах.

Однако, как оказалось, не все в этом подходе настолько прямолинейно. В новых правилах есть особенности – выяснилось, что определенные части днища можно дорабатывать, не делая объявлений об этом. Это относится к небольшим деталям, которые структурно являются отдельными элементами.

Именно такую деталь Red Bull привезла в Сильверстоун. Речь о вырезе в задней части кромки с расположенным в нем «язычком». Что-то похожее мы ранее уже видели у Ferrari (на иллюстрации ниже).

Детали днища Ferrari F1-75 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Новинку в пятницу получил только Макс Ферстаппен, тогда как на машине Серхио Переса осталась прежняя версия днища. Это позволило команде получить сравнительные данные для проверки эффективности обновления.

Результаты оказались позитивными, и новое днище оставили на квалификацию и гонку.

Вырез работает в сочетании с вертикальными бортиками, прозванными «лезвием конька», которые спрятаны под днищем и соединены с «язычком». Эта комбинация позволяет создать нужный градиент давления и эффективно бороться с болтанкой машин на прямых.

Старую спецификацию днища RB18 вы можете видеть ниже.

Детали днища Red Bull RB18. Старая версия Иллюстрация: Джорджо Пиола