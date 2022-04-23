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Технический брифинг: новинка под днищем Red Bull

Команда ведет борьбу за снижение веса своей машины, но все же в Имоле на ее машине обнаружились и доработки, влияющие на аэродинамическую эффективность

Джонатан Нобл
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
Технический брифинг: новинка под днищем Red Bull
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Машина RB18 на старте чемпионата была самой тяжелой в пелотоне – чтобы облегчить ее, в Милтон-Кинсе даже готовы на значительные расходы. Между тем, на четвертый Гран При сезона «Быки» привезли весьма любопытное обновление. Обнаружить его нашим экспертам удалось под машиной в районе сплиттера. 

Речь о горизонтальном элементе, который располагается поверх сплиттера и повторяет его форму (на верхнем фото он показан стрелкой). Это способ точнее направить протекающие здесь воздушные потоки и добавить шасси еще чуть-чуть прижимной силы. 

Red Bull RB18 detail

Red Bull RB18 detail

Photo by: Giorgio Piola

Кроме того, после сложностей в первых гонках команда чуть доработала воздухозаборники задних тормозов, увеличив размер их входных отверстий – хотя в сырых и прохладных условиях Имолы перегрев едва ли возможен.   

Между тем, Mercedes подготовила к четвертому Гран При сезона свои новинки, а вот у Ferrari в домашней гонке обновлений нет – глава команды Маттиа Бинотто объяснил, что спринтерский формат уик-энда не лучшим образом подходит для экспериментов.

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