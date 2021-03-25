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Формула 1 / Гран При Австралии / Аналитика

Технический брифинг: носовой обтекатель Ferrari SF21

Автор:
, ответственный редактор

Зимой конструкторы в Маранелло сосредоточили внимание на задней части новой машины. Но кое-что интересное нашлось и спереди

Технический брифинг: носовой обтекатель Ferrari SF21

После ужасного сезона со слабой машиной SF1000 Скудерия готова двигаться вперед. Еще летом выявив источник проблем, технический штаб Энрико Кардиля потратил два жетона на переделку коробки передач и задней подвески. 

Это лишило команду возможности поменять спереди что-нибудь настолько серьезно, чтобы потребовалось заново проходить фронтальный краш-тест. И тем не менее, на SF21 мы все же видим доработки носового обтекателя. 

Речь о новых более узких пилонах крыла, интегрированных в структуру «бивней» – крупных аэродинамических поверхностей в нижней части обтекателя. 

Использованный Ferrari подход позволяет снизить лобовое сопротивление, по сути разделив поток надвое. Одна его часть протекает через «нос» машины насквозь, оказываясь под днищем, другая начинает свой путь вдоль шасси иначе.

Детали S-воздуховода Ferrari SF21

Детали S-воздуховода Ferrari SF21

Фото: Джорджо Пиола

Одновременно на SF21 были доработаны входные отверстия S-воздуховода (показаны стрелкой). Они уменьшились в размерах за счет срезанной центральной части – кромка перестала быть плавной. 

Чтобы узнать, поможет ли Скудерии все напряженная зимняя работа, подождать осталось всего несколько часов…

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Австралии Билеты
Команды Ferrari
Автор Франко Нуньес

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