Технический брифинг: необычное заднее крыло AlphaTauri
Команда из Фаенцы привезла на Венгерский Гран При очень интересное решение – прежде такого прочтения правил мы еще не видели
Нынешний регламент Формулы 1 вступил в силу с начала 2022 года. Он заметно изменил внешний вид машин, которые потеряли почти все изломы внешних поверхностей – детали стали плавно перетекать одна в другую. Одним из самых наглядных участков в этом плане стало сопряжение плоскостей заднего крыла с торцевыми пластинами.
Тщательно прописанные в правилах радиусы закруглений были призваны снизить количество завихрений и облегчить пилотам преследование соперников. В минувшем сезоне конструкторы Aston Martin нашли «прореху» в формулировках и подготовили крыло с каплевидными приливами в верхней части торцевых пластин – его дебют состоялся ровно год назад на «Хунгароринге».
Зимой в регламент внесли нужные коррективы, чтобы исключить такие решения, однако на очередном Гран При Венгрии свою новинку показала уже AlphaTauri.
Заднее антикрыло AlphaTauri AT04
Фото: Джейк Боксолл-Легг
В этот раз, как можно видеть на наших фото, речь идет о верхней плоскости, которая практически целиком оторвана от торцевой пластины. При этом она соединяется с нижней плоскостью в точках, смещенных немного к центру, а участки, которые остаются статичными при активации системы DRS, сделаны минимально возможного размера.
Новое крыло должно генерировать гораздо больше завихрений, что явно идет вразрез с духом правил, но также обеспечивать прирост в прижимной силе. Разумеется, вместе с этим вырастет и лобовое сопротивление, но на медленной трассе в Венгрии это не столь страшно.
Интересно, что на машинах других команд тоже можно отыскать свидетельства того, что заднее крыло остается в центре внимания конструкторов.
Решение Aston Martin выглядит наиболее похожим на AlphaTauri, хоте и не настолько радикальным: верхняя плоскость все же соединяется с торцевой пластиной посредством плавного перехода.
У Alfa Romeo в этом месте установлена V-образная металлическая вставка, но вырез в области сопряжения тоже выражен весьма явно.
В правилах Формулы 1 указано, что торцевая пластина и плоскости заднего крыла «должны составлять единый элемент без каких-либо перекрывающих друг друга поверхностей».
В четверг все машины успешно прошли техническую инспекцию FIA, то есть были признаны полностью легальными.
Сравнение деталей заднего антикрыла Aston Martin AMR23 и Alfa Romeo C43
Фото: Джейк Боксолл-Легг
Дождь и авария Переса сорвали первую тренировку Ф1 в Венгрии
«Не лучшее начало уик-энда». Хорнер высказался после аварии Переса
Риккардо: Такое чувство, будто я никуда и не уходил
Риккардо: Такое чувство, будто я никуда и не уходил Риккардо: Такое чувство, будто я никуда и не уходил
В McLaren вспомнили о контракте с Риккардо после его возвращения в Ф1
В McLaren вспомнили о контракте с Риккардо после его возвращения в Ф1 В McLaren вспомнили о контракте с Риккардо после его возвращения в Ф1
«Я не попадусь в ту же ловушку». Риккардо заверил, что история McLaren не повторится
«Я не попадусь в ту же ловушку». Риккардо заверил, что история McLaren не повторится «Я не попадусь в ту же ловушку». Риккардо заверил, что история McLaren не повторится
Самое важное:
Тянак стал быстрейшим в дебюте Ралли Эстония, Рованпера возглавил гонку
Тянак стал быстрейшим в дебюте Ралли Эстония, Рованпера возглавил гонку Тянак стал быстрейшим в дебюте Ралли Эстония, Рованпера возглавил гонку
«Хуже просто некуда». Пятница в Венгрии расстроила Льюиса
«Хуже просто некуда». Пятница в Венгрии расстроила Льюиса «Хуже просто некуда». Пятница в Венгрии расстроила Льюиса
Риккардо: Такое чувство, будто я никуда и не уходил
Риккардо: Такое чувство, будто я никуда и не уходил Риккардо: Такое чувство, будто я никуда и не уходил
Ферстаппен объяснил, куда пропал темп Red Bull в Венгрии
Ферстаппен объяснил, куда пропал темп Red Bull в Венгрии Ферстаппен объяснил, куда пропал темп Red Bull в Венгрии
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.