Технический брифинг: необычное заднее крыло AlphaTauri

Нынешний регламент Формулы 1 вступил в силу с начала 2022 года. Он заметно изменил внешний вид машин, которые потеряли почти все изломы внешних поверхностей – детали стали плавно перетекать одна в другую. Одним из самых наглядных участков в этом плане стало сопряжение плоскостей заднего крыла с торцевыми пластинами.

Тщательно прописанные в правилах радиусы закруглений были призваны снизить количество завихрений и облегчить пилотам преследование соперников. В минувшем сезоне конструкторы Aston Martin нашли «прореху» в формулировках и подготовили крыло с каплевидными приливами в верхней части торцевых пластин – его дебют состоялся ровно год назад на «Хунгароринге».

Зимой в регламент внесли нужные коррективы, чтобы исключить такие решения, однако на очередном Гран При Венгрии свою новинку показала уже AlphaTauri.

Заднее антикрыло AlphaTauri AT04 Фото: Джейк Боксолл-Легг

В этот раз, как можно видеть на наших фото, речь идет о верхней плоскости, которая практически целиком оторвана от торцевой пластины. При этом она соединяется с нижней плоскостью в точках, смещенных немного к центру, а участки, которые остаются статичными при активации системы DRS, сделаны минимально возможного размера.

Новое крыло должно генерировать гораздо больше завихрений, что явно идет вразрез с духом правил, но также обеспечивать прирост в прижимной силе. Разумеется, вместе с этим вырастет и лобовое сопротивление, но на медленной трассе в Венгрии это не столь страшно.

Интересно, что на машинах других команд тоже можно отыскать свидетельства того, что заднее крыло остается в центре внимания конструкторов.

Решение Aston Martin выглядит наиболее похожим на AlphaTauri, хоте и не настолько радикальным: верхняя плоскость все же соединяется с торцевой пластиной посредством плавного перехода.

У Alfa Romeo в этом месте установлена V-образная металлическая вставка, но вырез в области сопряжения тоже выражен весьма явно.

В правилах Формулы 1 указано, что торцевая пластина и плоскости заднего крыла «должны составлять единый элемент без каких-либо перекрывающих друг друга поверхностей».

В четверг все машины успешно прошли техническую инспекцию FIA, то есть были признаны полностью легальными.

Сравнение деталей заднего антикрыла Aston Martin AMR23 и Alfa Romeo C43 Фото: Джейк Боксолл-Легг