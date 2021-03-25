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Формула 1 / Гран При Бахрейна / Аналитика

Технический брифинг: На что Aston Martin потратила жетоны

Автор:
, ответственный редактор
Соавтор:
Джорджо Пиола

Фото Джорджо Пиолы, сделанное в четверг в паддоке трассы в Бахрейне, позволило узнать больше о машине Себастьяна Феттеля и Лэнса Стролла

Технический брифинг: На что Aston Martin потратила жетоны

Ни для кого не секрет, что Aston Martin AMR21 является в значительной степени копией прошлогодней чемпионской машины Mercedes W11. Однако заморозка правил сделала невозможной радикальную переделку шасси по сравнению с 2020 годом.

В этой связи тем, кому интересен технический аспект гонок, было интересно – насколько полно конструкторская бригада из Сильверстоуна во главе с Энди Грином сможет внедрить идеи Mercedes. 

Год назад машина Racing Point оставалась единственной в пелотоне с «высоким» расположением боковой защитной структуры (на фото ниже). Розовая RP20, в свою очередь, была копией Mercedes W10, где использовалось это решение. Но с 2020-го в Брэкли перешли на «низкое» расположение защиты, в свое время открытое Ferrari.

Как можно видеть, на AMR21 брус тоже перенесен вниз, а воздухозаборник (в четверг закрытый специальной заглушкой) находится над ним. Такие переделки можно было осуществить, только потратив оба выделенных правилами жетона.  

Детали понтонов Racing Point RP20. 2020 год

Детали понтонов Racing Point RP20. 2020 год

Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

При этом стоит отметить, что воздухозаборник Aston Martin меньше по размеру, чем на Mercedes W11, а также имеет более закругленные очертания. 

На тестах команда уже потеряла значительное время из-за проблем с перегревом коробки передач и силовой установки Mercedes. По ходу Гран При погода будет практически такой же, как и две недели назад. Это значит, что инженерам Aston Martin придется искать дополнительные возможности для отвода тепла из понтонов, что почти наверняка снизит аэродинамическую эффективность. 

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Также на фото можно оценить, сколь тщательно и плотно «упакованы» элементы электрической и гидравлической системы внизу понтона. Они закрыты карбоновым кожухом с отверстием для воздуха. Компактность здесь особенно важна, так как позволяет увеличить «подрез» в нижней части понтона и тем самым за счет эффекта Коанда компенсировать аэродинамические потери от выреза в днище. 

Как показали недавние тесты, AMR21 унаследовала от Mercedes не только конструктивные особенности, но и недостатки. Совсем скоро станет ясно, насколько успешно конструкторам из Сильверстоуна удалось за неполные две недели разобраться с возникшими проблемами.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Бахрейна
Сессия Четверг
Команды Aston Martin Racing
Автор Франко Нуньес

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