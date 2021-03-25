Технический анализ Джорджо Пиолы
Технический брифинг: На что Aston Martin потратила жетоны
Фото Джорджо Пиолы, сделанное в четверг в паддоке трассы в Бахрейне, позволило узнать больше о машине Себастьяна Феттеля и Лэнса Стролла
Ни для кого не секрет, что Aston Martin AMR21 является в значительной степени копией прошлогодней чемпионской машины Mercedes W11. Однако заморозка правил сделала невозможной радикальную переделку шасси по сравнению с 2020 годом.
В этой связи тем, кому интересен технический аспект гонок, было интересно – насколько полно конструкторская бригада из Сильверстоуна во главе с Энди Грином сможет внедрить идеи Mercedes.
Год назад машина Racing Point оставалась единственной в пелотоне с «высоким» расположением боковой защитной структуры (на фото ниже). Розовая RP20, в свою очередь, была копией Mercedes W10, где использовалось это решение. Но с 2020-го в Брэкли перешли на «низкое» расположение защиты, в свое время открытое Ferrari.
Как можно видеть, на AMR21 брус тоже перенесен вниз, а воздухозаборник (в четверг закрытый специальной заглушкой) находится над ним. Такие переделки можно было осуществить, только потратив оба выделенных правилами жетона.
Детали понтонов Racing Point RP20. 2020 год
Фото: Стивен Ти / Motorsport Images
При этом стоит отметить, что воздухозаборник Aston Martin меньше по размеру, чем на Mercedes W11, а также имеет более закругленные очертания.
На тестах команда уже потеряла значительное время из-за проблем с перегревом коробки передач и силовой установки Mercedes. По ходу Гран При погода будет практически такой же, как и две недели назад. Это значит, что инженерам Aston Martin придется искать дополнительные возможности для отвода тепла из понтонов, что почти наверняка снизит аэродинамическую эффективность.
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Также на фото можно оценить, сколь тщательно и плотно «упакованы» элементы электрической и гидравлической системы внизу понтона. Они закрыты карбоновым кожухом с отверстием для воздуха. Компактность здесь особенно важна, так как позволяет увеличить «подрез» в нижней части понтона и тем самым за счет эффекта Коанда компенсировать аэродинамические потери от выреза в днище.
Как показали недавние тесты, AMR21 унаследовала от Mercedes не только конструктивные особенности, но и недостатки. Совсем скоро станет ясно, насколько успешно конструкторам из Сильверстоуна удалось за неполные две недели разобраться с возникшими проблемами.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Бахрейна
|Сессия
|Четверг
|Команды
|Aston Martin Racing
|Автор
|Франко Нуньес