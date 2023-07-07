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Технический брифинг: Mercedes привезла в Сильверстоун новое переднее крыло

Преследователи Red Bull не оставляют попыток добавить своим машинам скорости. Вслед за Ferrari и Aston Martin очередные новинки подготовили конструкторы из Брэкли

Мэтт Сомерфилд
Автор:
Соавтор:
Джорджо Пиола
Детали переднего антикрыла Mercedes W14

Новое переднее крыло Mercedes W14, которое наши эксперты смогли рассмотреть в гараже «Сильверстоуна», имеет множество отличий от предыдущей версии – переделки затронули практически все его детали.

Торцевая пластина, которая прежде имела почти строго трапециевидную форму,  получила более плавные очертания передней кромки и небольшой изгиб внутрь. Одновременно была скорректирована форма продольной направляющей с ее внешней стороны. 

Каплевидный кожух инфракрасной камеры с внутренней стороны торцевой пластины конструкторы перенесли в такое место, где от него можно получить максимальный выигрыш в плане аэродинамики.

Детали переднего антикрыла Mercedes W14

Детали переднего антикрыла Mercedes W14

Передняя кромка главной плоскости после обновления имеет более выраженный профиль с внешней стороны (показан стрелкой), чтобы еще эффективнее перенаправлять воздушные потоки в обход колеса. 

Подобный подход пользовался большой популярностью при старом регламенте, сейчас прежние решения под запретом из-за четко прописанных минимальных радиусов закруглений, но команды не устают искать способ хотя бы частично вернуть утраченную эффективность. 

Этой же цели, без сомнений, служит и новый металлический разделитель плоскостей (во врезке). При этом остальные разделители сохранили прежнюю дугообразную форму. 

Детали переднего антикрыла и носового обтекателя Mercedes W14

Детали переднего антикрыла и носового обтекателя Mercedes W14

Изгиб передней кромки главной плоскости вверх стал особенно заметен в центральной части (показан стрелкой). Все линии в этой области машины стали еще более плавными.

Одновременно изменился профиль дальних закрылков в месте соединения с носовым обтекателем. При внимательном рассмотрении можно обнаружить, что и сам «нос» W14 стал несколько иным, чуть более широким и плоским.

Прежняя версия переднего антикрыла Mercedes W14, Гран При Канады

Прежняя версия переднего антикрыла Mercedes W14, Гран При Канады

Фото: Джорджо Пиола

Однако куда заметнее перемены с внешней части закрылков, где их подвижные части получили совсем другую форму. При этом задняя кромка самого дальнего имеет тщательно просчитанную форму, призванную обеспечить наилучшее сочетание прижима с пространством для протекания потоков. 

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