Технический брифинг: Mercedes привезла в Сильверстоун новое переднее крыло
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Новое переднее крыло Mercedes W14, которое наши эксперты смогли рассмотреть в гараже «Сильверстоуна», имеет множество отличий от предыдущей версии – переделки затронули практически все его детали.
Торцевая пластина, которая прежде имела почти строго трапециевидную форму, получила более плавные очертания передней кромки и небольшой изгиб внутрь. Одновременно была скорректирована форма продольной направляющей с ее внешней стороны.
Каплевидный кожух инфракрасной камеры с внутренней стороны торцевой пластины конструкторы перенесли в такое место, где от него можно получить максимальный выигрыш в плане аэродинамики.
Детали переднего антикрыла Mercedes W14
Передняя кромка главной плоскости после обновления имеет более выраженный профиль с внешней стороны (показан стрелкой), чтобы еще эффективнее перенаправлять воздушные потоки в обход колеса.
Подобный подход пользовался большой популярностью при старом регламенте, сейчас прежние решения под запретом из-за четко прописанных минимальных радиусов закруглений, но команды не устают искать способ хотя бы частично вернуть утраченную эффективность.
Этой же цели, без сомнений, служит и новый металлический разделитель плоскостей (во врезке). При этом остальные разделители сохранили прежнюю дугообразную форму.
Детали переднего антикрыла и носового обтекателя Mercedes W14
Изгиб передней кромки главной плоскости вверх стал особенно заметен в центральной части (показан стрелкой). Все линии в этой области машины стали еще более плавными.
Одновременно изменился профиль дальних закрылков в месте соединения с носовым обтекателем. При внимательном рассмотрении можно обнаружить, что и сам «нос» W14 стал несколько иным, чуть более широким и плоским.
Прежняя версия переднего антикрыла Mercedes W14, Гран При Канады
Фото: Джорджо Пиола
Однако куда заметнее перемены с внешней части закрылков, где их подвижные части получили совсем другую форму. При этом задняя кромка самого дальнего имеет тщательно просчитанную форму, призванную обеспечить наилучшее сочетание прижима с пространством для протекания потоков.
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