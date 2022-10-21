Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Изменения переднего крыла W13 затронули область перехода от закрылков к торцевой пластине, но не только. Между двумя самыми дальними закрылками появились несколько разделителей, которые поддерживают зазор постоянным.

Так конструкторы избавляются от слишком сильной деформации деталей под нагрузкой, из-за которой прорезь между ними становится слишком широкой или, напротив, слишком узкой.

В правилах строго прописано, что с каждой стороны крыла команда может использовать не больше восьми таких разделителей. Прежде у Mercedes было три традиционных дугообразных детали на дальних закрылках, а остальные пять команда использовала в передней части крыла.

Сравнение вариантов переднего антикрыла Mercedes W13 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Как можно видеть, все пять передних разделителей остались на своих местах – это значит, что в Брэкли нашли «серую» зону в правилах и смогли разместить диагональные направляющие, ничего не нарушив. Понятно, что кроме контроля над зазором тут явно есть и аэродинамическая функция – потоки перенаправляются в сторону от машины.

Команды Ф1 и прежде использовали разделители с такой целью, но на W13 эта идея явно выведена на новый уровень: влияние на протекающий воздух куда серьезнее, чем прежде.

Еще одна интересная деталь: разделители состоят из трех участков, и центральный из них ориентирован не так, как два небольших в местах крепления к закрылкам. Это позволяет контролировать потоки, протекающие как по верхней, так и по нижней поверхности крыла.

Переднее антикрыло Mercedes W07, 2016 год Иллюстрация: Джорджо Пиола

Стоит отметить, что в Mercedes не впервые реализуют подобные идеи. На модели W07 в 2016 году также можно было увидеть диагональные генераторы вихря на дальнем элементе крыла. В то время регламент давал конструкторам огромный простор для творчества – на иллюстрации Джорджо Пиолы вы можете с ностальгией увидеть и малый каскад с внешней стороны, и тоннель для воздуха в нижней части. Сейчас эти решения под запретом.

Одновременно в Mercedes скорректировали форму внешней части закрылков (показано левой стрелкой на самом верхнем фото). Если вспомнить, что именно команда Тото Вольфа первой обратила внимание на эту область машины, нет сомнений, что сделанные изменения позволили еще больше оптимизировать протекание потоков, направляя их в сторону от переднего колеса.

Торцевая пластина переднего крыла Mercedes W13 Фото: Джорджо Пиола