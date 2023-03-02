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Технический брифинг: Mercedes привезла в Бахрейн новое заднее крыло

На тестах у W14 из Брэкли не было скорости на прямых – новый элемент призван выправить ситуацию

Франко Нуньес
Автор:
, ответственный редактор
Соавтор:
Джорджо Пиола
Технический брифинг: Mercedes привезла в Бахрейн новое заднее крыло
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Mercedes закончила недавние тесты в Сахире со вторым временем, уступив только Red Bull. Однако черная машина была далеко не лучшей в точке замера максимальной скорости в конце стартовой прямой. Так как в предстоящей гонке это явно помешает Льюису Хэмилтону с Джорджем Расселлом, в Брэкли подготовили обновление.

Уже известно, что новое заднее антикрыло, обеспечивающее меньший уровень прижимной силы, в первой пятничной тренировке будет испытывать семикратный чемпион мира, тогда как его напарник будет работать с прежней версией. Это позволит провести непосредственное сравнение и принять окончательное решение для квалификации и гонки. 

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Фото: Джорджо Пиола

У новой версии (на верхнем фото) плоскости поднимаются к торцевым пластинам, тогда как у старой они расположены почти горизонтально, но главная имеет небольшие углубления между краем и местом крепления центрального пилона.

Ранее в команде говорили, что готовят для W14 большой пакет обновлений к Гран При Австралии.

Между тем, слухи из паддока доносят, что в Mercedes не в восторге от своей новой машины – и если в самое ближайшее время у нее не появится скорость, это может окончательно стоить места техническому директору Майку Элиотту, кресло под которым зашаталось после неудач 2022 года.

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