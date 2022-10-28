Технический анализ Джорджо Пиолы
Технический брифинг: Mercedes переделала крыло, которое запретили в США
Команда внесла в конструкцию изменения, чтобы иметь возможность использовать деталь по ходу Гран При в этот уик-энд
В рамках финального пакета обновлений, который конструкторы Mercedes подготовили к Остинe, машина W13 получила доработанное переднее антикрыло. Уже в четверг любители гоночной техники – в том числе из других команд – подметили его главную особенность: пять диагональных скобок, соединяющих два дальних закрылка (во врезке на иллюстрации ниже).
При этом общее количество подобных элементов достигло десяти с каждой стороны машины, тогда как правила позволяют использовать только восемь. В самой Mercedes заявили, что вообще не планировали использовать новинку на американском этапе – а FIA в четверг признала крыло не соответствующим регламенту.
Технический директор Майк Эллиотт объяснил, что деталь нужно будет переделать – и к Мексику Mercedes подготовила доработанную версию.
Изменения затронули не только коннекторы, но на их месте, как вы можете видеть на фото Джорджо Пиолы, расположены два элемента традиционной дугообразной формы.
На закрылках хорошо видны темные «шрамы» от удаленных старых деталей.
Версия крыла Mercedes W13 для Гран При США
Иллюстрация: Джорджо Пиола
Одновременно команда скорректировала форму внешней части закрылков, чтобы направлять больше воздуха в обход передних колес.
Есть основания говорить, что новая версия не вызвала у FIA вопросов и появится на машинах Льюиса Хэмилтона и Джорджа Расселла уже в пятницу на тренировках.
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