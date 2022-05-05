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Борьба с лишним весом машин стала в нынешнем сезоне второй по важности темой в Формуле 1 после «козления» – а для некоторых команд так и вовсе первой.

У Mercedes эффект вертикальных колебаний шасси на высокой скорости проявляется особенно остро. После нескольких недель поиска решения проблемы в команде недавно заявили, что нащупали несколько вариантов, которые потенциально могут исправить положение.

При этом в Брэкли уверены, что после победы над «козлением» машина сможет ехать быстрее на секунду, то есть как минимум на уровне Ferrari и Red Bull – сейчас отставание обычно составляет семь-восемь десятых.

Примечательно, что особенности конструкции шасси с мини-понтонами привели к тому, что у серебристых W13 раскачка продолжается почти до самого входа в поворот, тогда как у Ferrari, например, она прекращается куда раньше, на более высокой скорости.

К пятому этапу сезона, который пройдет в предстоящий уик-энд в Майами, Mercedes подготовила новое переднее крыло. На трассе, где есть почти 2-километровая прямая, требуется низкий уровень прижима. Но кроме аэродинамической конфигурации, крыло с носовым обтекателем удалось облегчить на 3 кг.

Фото Джорджо Пиолы позволяют рассмотреть новинку: центральная (регулируемая) часть закрылков стала меньше в поперечном размере, задняя кромка самого дальнего имеет сложную извилистую форму, а крепление элементов к обтекателю стало более компактным – похоже, именно здесь удалось сэкономить часть материала, а значит и веса.