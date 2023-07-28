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Технический брифинг: Mercedes доработала понтоны, повторив решения Red Bull

Две команды пошли в доработке своих машин по одному пути – однако о копировании в данном случае речи нет, так как обновления W14 появились уже спустя неделю после дебюта нового пакета для RB19

Франко Нуньес
Автор:
Соавтор:
Джорджо Пиола
Детали понтона Mercedes W14

Mercedes привезла в Спа большой набор новинок, который с высокой вероятностью станет последним в нынешнем сезоне. 

На его примере отлично видно, что вернувшийся на пост технического директора Джеймс Эллисон уходит все дальше от первоначальной «беспонтонной» концепции своего предшественника Майка Эллиота.

Общая идея нынешнего обновления в том, чтобы еще больше снизить лобовое сопротивление – на быстрой арденнской трассе роль этого фактора сложно переоценить. W14 получила уменьшенные входные отверстия в понтонах и увеличенный «подрез» для воздуха в их нижней части.  

Поклонники Ф1 наверняка сразу вспомнят, что те же решения можно было увидеть неделю назад в Венгрии на модернизированной Red Bull RB19. Понятно, что говорить о заимствовании в данном случае на приходится – просто два конструкторских штаба пришли к одним и тем же выводам. 

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Детали понтона Mercedes W14

Детали понтона Mercedes W14

Фото: Роберто Кинкеро

После медленного «Хунгароринга», где Льюис Хэмилтон удивил Формулу 1 своим поулом, команды приехали на совершенно другую трассу, где нужна прежде всего максимальная скорость. Первый и третий сектора в Спа представляют из себя почти одну непрерывную прямую, тогда как на техничном втором от машины требуется хороший прижим. 

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Стоит отметить, что хоть входные отверстия в понтонах W14 и стали более узкими, до экстремальных «прорезей» Red Bull им еще далеко. Также у Mercedes нет и длинной «губы», которая гасит турбулентность в потоке, которые направляется к радиаторам. 

Любопытно,  что у RB19 похожую задачу решает даже крепление зеркала заднего вида – оно тоже помогает упорядочить протекание воздуха. 

 

Крепление зеркала заднего вида Red Bull RB19

Крепление зеркала заднего вида Red Bull RB19

Иллюстрация: Джорджо Пиола

Интересной новинкой Mercedes выглядит решение задней части понтонов. Там явно выделяется внешняя область цилиндрического сечения. С внутренней стороны от нее сформировано популярное в пелотоне углубление-«водосток» вдоль боковины капота, тогда как снизу удалось оставить достаточно места для протекания воздуха вдоль днища в сторону диффузора.  

Детали понтона Mercedes W14

Детали понтона Mercedes W14

Фото: Роберто Кинкеро

Кроме того, как вы можете видеть на фото Роберто Кинкеро, перед задним колесом уже упомянутый цилиндрический элемент пронизывает насквозь металлическая крепежная стойка, которая соединяет корпус с днищем. 

Наконец, команда привезла в Спа заднее крыло с минимальным уровнем прижима, но в этом случае речь, скорее всего, идет о спецификации для конкретного этапа. 

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