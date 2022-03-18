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Формула 1 / Гран При Бахрейна Новость

Технический брифинг: Mercedes доработала днище W13

У Джорджа Расселла и Льюиса Хэмилтона будет в пятницу разная конфигурация шасси. Это позволит команде собрать больше данных для решения главной проблемы

Джонатан Нобл
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
Технический брифинг: Mercedes доработала днище W13
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Заключительные тесты в Бахрейне, куда Mercedes привезла машину с компактными понтонами, прошли для команды под знаком сложностей с балансом: машину болтало но прямых, когда пилоты пробовали ехать по-настоящему быстро. 

Инженеры пришли к выводу, что разобраться с «козлением» будет проще всего, если оптимизировать протекание потоков вдоль кромки днища. Именно поэтому еще по ходу тестов мы увидели изменения в этой области шасси. Также команда подрезала одну из вертикальных направляющих у передней кромки днища – как оказалось, эта мера не принесла результата, потому позже все вернули в исходное состояние. 

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С началом тренировок Гран При Бахрейна основные усилия были направлены на сравнение двух вариантов кромки. 

На машине Льюиса Хэмилтона она получила выраженный Г-образный вырез (выделен на фото выше), тогда как у Джорджа Расселла (внизу) линия кромки осталась более плавной, как было на тестах.  

Сравнение собранных данных даст Mercedes направление работы для решения проблемы «запечатывания» потоков под днищем на высокой скорости.  

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Mercedes W13 floor

Mercedes W13 floor

Photo by: Jon Noble

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