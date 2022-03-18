Технический брифинг: Mercedes доработала днище W13

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Заключительные тесты в Бахрейне, куда Mercedes привезла машину с компактными понтонами, прошли для команды под знаком сложностей с балансом: машину болтало но прямых, когда пилоты пробовали ехать по-настоящему быстро.

Инженеры пришли к выводу, что разобраться с «козлением» будет проще всего, если оптимизировать протекание потоков вдоль кромки днища. Именно поэтому еще по ходу тестов мы увидели изменения в этой области шасси. Также команда подрезала одну из вертикальных направляющих у передней кромки днища – как оказалось, эта мера не принесла результата, потому позже все вернули в исходное состояние.

С началом тренировок Гран При Бахрейна основные усилия были направлены на сравнение двух вариантов кромки.

На машине Льюиса Хэмилтона она получила выраженный Г-образный вырез (выделен на фото выше), тогда как у Джорджа Расселла (внизу) линия кромки осталась более плавной, как было на тестах.

Сравнение собранных данных даст Mercedes направление работы для решения проблемы «запечатывания» потоков под днищем на высокой скорости.

Mercedes W13 floor Photo by: Jon Noble