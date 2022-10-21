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В списке обновлений, которые FIA опубликовала в преддверии Гран При в американском Остине, значатся всего три команды. Причем Alpine заявила лишь доработки кромки днища, а Alfa Romeo – самого днища.

У Mercedes список включает пять пунктов. В команде уже говорили, что это финальные пакет обновлений для W13 в нынешнем сезоне. При этом тратить время и ресурсы на его создание – учитывая ситуацию ы Кубке конструкторов – есть смысл прежде всего в том случае, если решения принесут пользу и в сезоне-2023.

Улучшения днища прежде всего призваны добавить шасси стабильности. В Mercedes смогли побороть «козление», которое доставило пилотам и инженерам множество проблем в первой половине сезона – однако ситуацию всегда можно сделать еще немного лучше.

В передней части шасси (в месте, где прежде располагались дефлекторы) у W13 можно отыскать вертикальную переборку, расположенную с внутренней стороны от главной (показана стрелкой на фото ниже).

Этот элемент, явно подсмотренный у Red Bull, позволяет точнее направлять потоки в тоннели Вентури под машиной.

Детали передней части днища Mercedes W13 Фото: Джорджо Пиола

Поскольку проблема лишнего веса также сохраняет актуальность для Mercedes, на протяжении всего сезона можно наблюдать, как конструкторы пытаются сэкономить граммы за счет небольших вырезов и более тщательной работы над углепластиком, из которого изготовлены элементы шасси.

Обводы понтонов в нижней части из-за этого получили более простую форму, в в центральной части кромки днища появился металлический «плавничок» (на самом верхнем фото). Он работает как генератор вихря и позволяет лучше «запечатывать» днище, повышая аэродинамическую эффективность.

Детали задней части днища Mercedes W13 Фото: Джорджо Пиола

Кроме того, от взора неутомимого Джорджо Пиолы не ускользнул небольшой изгиб кромки днища перед самыми задними колесами, и также новый элемент канала Вентури, который отличается чуть измененным профилем и нехарактерной однотонно-серой поверхностью – такую обычно используют, когда надо избежать прилипания кусочков резины.

Серебристая клейкая лента крепит к днищу проводку – она идет к датчикам, которые будут использоваться по ходу пятничных тренировок для сбора дополнительных данных.

Кроме того, у Mercedes будет в Остине новое переднее крыло, о котором мы уже рассказывали.