Технический анализ Джорджо Пиолы
Технический брифинг: Mercedes доработала днище к Гран При США
Эксперты полагают, что команда использует финальные этапы сезона, чтобв проверить перспективные решения для 2023 года
В списке обновлений, которые FIA опубликовала в преддверии Гран При в американском Остине, значатся всего три команды. Причем Alpine заявила лишь доработки кромки днища, а Alfa Romeo – самого днища.
У Mercedes список включает пять пунктов. В команде уже говорили, что это финальные пакет обновлений для W13 в нынешнем сезоне. При этом тратить время и ресурсы на его создание – учитывая ситуацию ы Кубке конструкторов – есть смысл прежде всего в том случае, если решения принесут пользу и в сезоне-2023.
Улучшения днища прежде всего призваны добавить шасси стабильности. В Mercedes смогли побороть «козление», которое доставило пилотам и инженерам множество проблем в первой половине сезона – однако ситуацию всегда можно сделать еще немного лучше.
В передней части шасси (в месте, где прежде располагались дефлекторы) у W13 можно отыскать вертикальную переборку, расположенную с внутренней стороны от главной (показана стрелкой на фото ниже).
Этот элемент, явно подсмотренный у Red Bull, позволяет точнее направлять потоки в тоннели Вентури под машиной.
Детали передней части днища Mercedes W13
Фото: Джорджо Пиола
Поскольку проблема лишнего веса также сохраняет актуальность для Mercedes, на протяжении всего сезона можно наблюдать, как конструкторы пытаются сэкономить граммы за счет небольших вырезов и более тщательной работы над углепластиком, из которого изготовлены элементы шасси.
Обводы понтонов в нижней части из-за этого получили более простую форму, в в центральной части кромки днища появился металлический «плавничок» (на самом верхнем фото). Он работает как генератор вихря и позволяет лучше «запечатывать» днище, повышая аэродинамическую эффективность.
Детали задней части днища Mercedes W13
Фото: Джорджо Пиола
Кроме того, от взора неутомимого Джорджо Пиолы не ускользнул небольшой изгиб кромки днища перед самыми задними колесами, и также новый элемент канала Вентури, который отличается чуть измененным профилем и нехарактерной однотонно-серой поверхностью – такую обычно используют, когда надо избежать прилипания кусочков резины.
Серебристая клейкая лента крепит к днищу проводку – она идет к датчикам, которые будут использоваться по ходу пятничных тренировок для сбора дополнительных данных.
Кроме того, у Mercedes будет в Остине новое переднее крыло, о котором мы уже рассказывали.
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