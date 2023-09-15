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Технический брифинг: McLaren радикально переделала понтоны MCL60

В рамках большого пакета обновлений для Гран При Сингапура внимание на себя прежде всего обратили крупные углубления-«водостоки» в верхней части понтонов

Джонатан Нобл
Автор:
Технические детали McLaren MCL60

McLaren подготовила к уик-энду в Сингапуре последний в нынешнем сезоне масштабный набор доработок, направленный прежде всего на улучшение поведения машины в медленных поворотах. 

Изменения произошли в нескольких частях шасси, однако визуально проще всего заметить их в области понтонов. Углубление в их верхней части, которое присутствовало и прежде (на фото в самом низу), теперь стало гораздо более рельефным и выраженным. 

Одновременно увеличился и размер «подреза» в нижней части понтона у днища.

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Детали задней части McLaren MCL60

Фото: Джонатан Нобл

Также доработки затронули капот двигателя, который теперь позволяет точнее направлять воздушные потоки для повышения общей эффективности. 

Иными стали детали днища – кромки и небольшие элементы, – а также геометрия диффузора. Цель лежит на поверхности: добавить машине прижима.

Переднее антикрыло McLaren MCL60

Переднее антикрыло McLaren MCL60

Фото: Джонатан Нобл

Также в McLaren сообщили о модернизации торцевых пластин переднего и заднего крыла, элементах в области Halo и переделанном под увеличенный прижим несущем крыле. 

Наконец, ревизии подверглась геометрия задней подвески и тормозные воздухозаборники. 

В этот уик-энд новинками сможет воспользоваться только Ландо Норрис, тогда как Оскару Пиастри – уже не в первый раз по ходу чемпионата – предстоит набраться терпений до уик-энда на «Сузуке» через неделю.  

Говоря в четверг об ожиданиях от пакета, Норрис заметил: «Пожалуй, у нас с Австрии не было доработок, с которыми мы связывали бы такие надежды.  

Разумеется, сложно о чем-то говорить, пока мы не опробуем эти детали на трассе. Но команда очень постаралась, чтобы успеть подготовить их. И мы очень рассчитываем на сильные выступления здесь и в Японии».

По итогам первой тренировки Гран При Ландо стал четвертым, опередив молодого напарника на 15 позиций и почти две секунды. Стоит отметить, что Пиастри никогда прежде не выступал на трассе в Сингапуре. 

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Понтон McLaren MCL60, Гран При Австрии

Фото: Филип Клерен

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