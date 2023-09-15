Технический брифинг: McLaren радикально переделала понтоны MCL60
В рамках большого пакета обновлений для Гран При Сингапура внимание на себя прежде всего обратили крупные углубления-«водостоки» в верхней части понтонов
McLaren подготовила к уик-энду в Сингапуре последний в нынешнем сезоне масштабный набор доработок, направленный прежде всего на улучшение поведения машины в медленных поворотах.
Изменения произошли в нескольких частях шасси, однако визуально проще всего заметить их в области понтонов. Углубление в их верхней части, которое присутствовало и прежде (на фото в самом низу), теперь стало гораздо более рельефным и выраженным.
Одновременно увеличился и размер «подреза» в нижней части понтона у днища.
Детали задней части McLaren MCL60
Фото: Джонатан Нобл
Также доработки затронули капот двигателя, который теперь позволяет точнее направлять воздушные потоки для повышения общей эффективности.
Иными стали детали днища – кромки и небольшие элементы, – а также геометрия диффузора. Цель лежит на поверхности: добавить машине прижима.
Переднее антикрыло McLaren MCL60
Фото: Джонатан Нобл
Также в McLaren сообщили о модернизации торцевых пластин переднего и заднего крыла, элементах в области Halo и переделанном под увеличенный прижим несущем крыле.
Наконец, ревизии подверглась геометрия задней подвески и тормозные воздухозаборники.
В этот уик-энд новинками сможет воспользоваться только Ландо Норрис, тогда как Оскару Пиастри – уже не в первый раз по ходу чемпионата – предстоит набраться терпений до уик-энда на «Сузуке» через неделю.
Говоря в четверг об ожиданиях от пакета, Норрис заметил: «Пожалуй, у нас с Австрии не было доработок, с которыми мы связывали бы такие надежды.
Разумеется, сложно о чем-то говорить, пока мы не опробуем эти детали на трассе. Но команда очень постаралась, чтобы успеть подготовить их. И мы очень рассчитываем на сильные выступления здесь и в Японии».
По итогам первой тренировки Гран При Ландо стал четвертым, опередив молодого напарника на 15 позиций и почти две секунды. Стоит отметить, что Пиастри никогда прежде не выступал на трассе в Сингапуре.
Понтон McLaren MCL60, Гран При Австрии
Фото: Филип Клерен
Пилоты Ferrari обогнали Ферстаппена в первой тренировке Гран При Сингапура
Элбон решил не спешить с продлением контракта с Williams
Состав Формулы 1 в сезоне-2024: контракты, слухи и предположения
Состав Формулы 1 в сезоне-2024: контракты, слухи и предположения Состав Формулы 1 в сезоне-2024: контракты, слухи и предположения
Галерея: McLaren показала особую ливрею для Сингапура и Японии
Галерея: McLaren показала особую ливрею для Сингапура и Японии Галерея: McLaren показала особую ливрею для Сингапура и Японии
«Постоянно испытывал боль». Норрис раскрыл неприятную правду про сезон-2022
«Постоянно испытывал боль». Норрис раскрыл неприятную правду про сезон-2022 «Постоянно испытывал боль». Норрис раскрыл неприятную правду про сезон-2022
Самое важное:
В Mercedes предупредили: жалоба Массы может вызвать вопросы к итогам Абу-Даби-2021
В Mercedes предупредили: жалоба Массы может вызвать вопросы к итогам Абу-Даби-2021 В Mercedes предупредили: жалоба Массы может вызвать вопросы к итогам Абу-Даби-2021
Марко получил письменное предупреждение от FIA за слова о Пересе
Марко получил письменное предупреждение от FIA за слова о Пересе Марко получил письменное предупреждение от FIA за слова о Пересе
Что произошло с темпом Red Bull в Сингапуре? Макс и Серхио объяснили
Что произошло с темпом Red Bull в Сингапуре? Макс и Серхио объяснили Что произошло с темпом Red Bull в Сингапуре? Макс и Серхио объяснили
Гонщики Ferrari возглавили протокол пятницы в Сингапуре
Гонщики Ferrari возглавили протокол пятницы в Сингапуре Гонщики Ferrari возглавили протокол пятницы в Сингапуре
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.