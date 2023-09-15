Технический брифинг: McLaren радикально переделала понтоны MCL60

McLaren подготовила к уик-энду в Сингапуре последний в нынешнем сезоне масштабный набор доработок, направленный прежде всего на улучшение поведения машины в медленных поворотах.

Изменения произошли в нескольких частях шасси, однако визуально проще всего заметить их в области понтонов. Углубление в их верхней части, которое присутствовало и прежде (на фото в самом низу), теперь стало гораздо более рельефным и выраженным.

Одновременно увеличился и размер «подреза» в нижней части понтона у днища.

Детали задней части McLaren MCL60 Фото: Джонатан Нобл

Также доработки затронули капот двигателя, который теперь позволяет точнее направлять воздушные потоки для повышения общей эффективности.

Иными стали детали днища – кромки и небольшие элементы, – а также геометрия диффузора. Цель лежит на поверхности: добавить машине прижима.

Переднее антикрыло McLaren MCL60 Фото: Джонатан Нобл

Также в McLaren сообщили о модернизации торцевых пластин переднего и заднего крыла, элементах в области Halo и переделанном под увеличенный прижим несущем крыле.

Наконец, ревизии подверглась геометрия задней подвески и тормозные воздухозаборники.

В этот уик-энд новинками сможет воспользоваться только Ландо Норрис, тогда как Оскару Пиастри – уже не в первый раз по ходу чемпионата – предстоит набраться терпений до уик-энда на «Сузуке» через неделю.

Говоря в четверг об ожиданиях от пакета, Норрис заметил: «Пожалуй, у нас с Австрии не было доработок, с которыми мы связывали бы такие надежды.

Разумеется, сложно о чем-то говорить, пока мы не опробуем эти детали на трассе. Но команда очень постаралась, чтобы успеть подготовить их. И мы очень рассчитываем на сильные выступления здесь и в Японии».

По итогам первой тренировки Гран При Ландо стал четвертым, опередив молодого напарника на 15 позиций и почти две секунды. Стоит отметить, что Пиастри никогда прежде не выступал на трассе в Сингапуре.

Понтон McLaren MCL60, Гран При Австрии Фото: Филип Клерен