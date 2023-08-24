Предыдущая / Фото дня: особая ливрея Alfa Romeo оказалась не такой, как обещали Следующая / Стролл пропустит медиа-день в Зандфорте из-за болезни
Формула 1 / Гран При Нидерландов Аналитика

Технический брифинг: McLaren привезла в Зандфорт странное крыло

В четверг на пит-лейне голландской трассы обнаружилась деталь от MCL60, которая является асимметричной – хотя правила прямо запрещают такое решение

Франко Нуньес
Автор:
Носовой обтекатель и переднее антикрыло McLaren MCL60

Хотя осенью команды Ф1 постепенно переключаются на подготовку к предстоящему сезону, обновления для существующий моделей, запланированные несколько месяцев назад, продолжают появляться на машинах. 

McLaren, существенно обновившая летом свою MCL60 и прибавившая за счет этого в скорости, привезла на Гран При Нидерландов очередную версию переднего крыла. Элемент уже был доработан к Сильверстоуну (на иллюстрации ниже), а теперь кончик носового обтекателя стал еще более тонким и плоским в области овального входного отверстия для воздуха. 

Это необходимо для снижения лобового сопротивления и формирования чуть иного профиля поверхности. При этом изменения едва ли потребовали новой омологации с проведением обязательных краш-тестов FIA.

Сравнение вариантов носового обтекателя McLaren MCL60 (старый / новый)

Сравнение вариантов носового обтекателя McLaren MCL60 (до Сильверстоуна / после)

Иллюстрация: Джорджо Пиола

Но самое интересное даже не в этом. Как можно видеть на верхнем фото Роберто Кинкеро, конфигурация плоскостей крыла стала асимметричной. Главная плоскость одинакова справа и слева, а вот последующие закрылки отличаются с двух сторон. Это особенно заметно на дальних элементах. 

С правой (для гонщика) стороны задняя кромка детали является практически ровной, тогда как с левой закрылок имеет заметное расширение в средней части. Отличается также форма соединительных скобок и решение внешних кончиков. 

Пикантность ситуации в том, что правила Ф1 прямо запрещают асимметричные крылья. Так что McLaren или устроила небольшую провокацию, или вторую половинку обновленного крыла просто не успели привезти на трассу к четвергу. В любом случае, за этой историей стоит последить повнимательнее…

Читайте также:
Поделились
Комментарии

Фото дня: особая ливрея Alfa Romeo оказалась не такой, как обещали

Стролл пропустит медиа-день в Зандфорте из-за болезни
Франко Нуньес Больше от
Франко Нуньес
Технический брифинг: Aston Martin привезла в Зандфорт дырявую ступицу

Технический брифинг: Aston Martin привезла в Зандфорт дырявую ступицу

Формула 1
Гран При Нидерландов

Технический брифинг: Aston Martin привезла в Зандфорт дырявую ступицу Технический брифинг: Aston Martin привезла в Зандфорт дырявую ступицу

Видели слухи о предварительном контракте Сайнса с Audi? Не спешите им верить

Видели слухи о предварительном контракте Сайнса с Audi? Не спешите им верить

Формула 1

Видели слухи о предварительном контракте Сайнса с Audi? Не спешите им верить Видели слухи о предварительном контракте Сайнса с Audi? Не спешите им верить

Источник: Ferrari будет строить машину 2024 года по образу Red Bull RB19

Источник: Ferrari будет строить машину 2024 года по образу Red Bull RB19

Формула 1

Источник: Ferrari будет строить машину 2024 года по образу Red Bull RB19 Источник: Ferrari будет строить машину 2024 года по образу Red Bull RB19

Ландо Норрис Больше от
Ландо Норрис
«Я бы на его месте нервничал». Экс-пилот объяснил сложность положения Переса

«Я бы на его месте нервничал». Экс-пилот объяснил сложность положения Переса

Формула 1

«Я бы на его месте нервничал». Экс-пилот объяснил сложность положения Переса «Я бы на его месте нервничал». Экс-пилот объяснил сложность положения Переса

Норрис: Машина McLaren стала быстрее, но все равно мне не подходит

Норрис: Машина McLaren стала быстрее, но все равно мне не подходит

Формула 1

Норрис: Машина McLaren стала быстрее, но все равно мне не подходит Норрис: Машина McLaren стала быстрее, но все равно мне не подходит

Пиастри приехал на MotoGP. Мама гонщика отругала его за это

Пиастри приехал на MotoGP. Мама гонщика отругала его за это

Формула 1

Пиастри приехал на MotoGP. Мама гонщика отругала его за это Пиастри приехал на MotoGP. Мама гонщика отругала его за это

McLaren Больше от
McLaren
Состав Формулы 1 в сезоне-2024: контракты, слухи и предположения

Состав Формулы 1 в сезоне-2024: контракты, слухи и предположения

Формула 1

Состав Формулы 1 в сезоне-2024: контракты, слухи и предположения Состав Формулы 1 в сезоне-2024: контракты, слухи и предположения

«Парень, что же ты наделал». Эксперт о настоящем и будущем Пиастри

«Парень, что же ты наделал». Эксперт о настоящем и будущем Пиастри

Формула 1

«Парень, что же ты наделал». Эксперт о настоящем и будущем Пиастри «Парень, что же ты наделал». Эксперт о настоящем и будущем Пиастри

Почему DRS Red Bull так сложно скопировать? Соперники объяснили

Почему DRS Red Bull так сложно скопировать? Соперники объяснили

Формула 1

Почему DRS Red Bull так сложно скопировать? Соперники объяснили Почему DRS Red Bull так сложно скопировать? Соперники объяснили

Самое важное:

Главы команд призвали боссов Ф1 изменить календарь и формат уик-энда. Все ради юниоров

Главы команд призвали боссов Ф1 изменить календарь и формат уик-энда. Все ради юниоров

F1 Формула 1

Главы команд призвали боссов Ф1 изменить календарь и формат уик-энда. Все ради юниоров Главы команд призвали боссов Ф1 изменить календарь и формат уик-энда. Все ради юниоров

Риккардо выбыл из строя с переломом запястья. В Зандфорте его заменит Лоусон

Риккардо выбыл из строя с переломом запястья. В Зандфорте его заменит Лоусон

F1 Формула 1
Гран При Нидерландов

Риккардо выбыл из строя с переломом запястья. В Зандфорте его заменит Лоусон Риккардо выбыл из строя с переломом запястья. В Зандфорте его заменит Лоусон

Риккардо отправили в больницу после аварии в тренировке

Риккардо отправили в больницу после аварии в тренировке

F1 Формула 1
Гран При Нидерландов

Риккардо отправили в больницу после аварии в тренировке Риккардо отправили в больницу после аварии в тренировке

Норрис обогнал Ферстаппена по итогам пятницы в Зандфорте

Норрис обогнал Ферстаппена по итогам пятницы в Зандфорте

F1 Формула 1
Гран При Нидерландов

Норрис обогнал Ферстаппена по итогам пятницы в Зандфорте Норрис обогнал Ферстаппена по итогам пятницы в Зандфорте

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.