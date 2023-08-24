Технический брифинг: McLaren привезла в Зандфорт странное крыло

Хотя осенью команды Ф1 постепенно переключаются на подготовку к предстоящему сезону, обновления для существующий моделей, запланированные несколько месяцев назад, продолжают появляться на машинах.

McLaren, существенно обновившая летом свою MCL60 и прибавившая за счет этого в скорости, привезла на Гран При Нидерландов очередную версию переднего крыла. Элемент уже был доработан к Сильверстоуну (на иллюстрации ниже), а теперь кончик носового обтекателя стал еще более тонким и плоским в области овального входного отверстия для воздуха.

Это необходимо для снижения лобового сопротивления и формирования чуть иного профиля поверхности. При этом изменения едва ли потребовали новой омологации с проведением обязательных краш-тестов FIA.

Сравнение вариантов носового обтекателя McLaren MCL60 (до Сильверстоуна / после) Иллюстрация: Джорджо Пиола

Но самое интересное даже не в этом. Как можно видеть на верхнем фото Роберто Кинкеро, конфигурация плоскостей крыла стала асимметричной. Главная плоскость одинакова справа и слева, а вот последующие закрылки отличаются с двух сторон. Это особенно заметно на дальних элементах.

С правой (для гонщика) стороны задняя кромка детали является практически ровной, тогда как с левой закрылок имеет заметное расширение в средней части. Отличается также форма соединительных скобок и решение внешних кончиков.

Пикантность ситуации в том, что правила Ф1 прямо запрещают асимметричные крылья. Так что McLaren или устроила небольшую провокацию, или вторую половинку обновленного крыла просто не успели привезти на трассу к четвергу. В любом случае, за этой историей стоит последить повнимательнее…