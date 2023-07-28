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Технический брифинг: McLaren попробовала повторить идею Red Bull с DRS

Новинки, подготовленные для оранжевой машины к бельгийскому этапу, дали экспертам основания говорить о явной попытке конструкторов из Уокинга получить от подвижного заднего крыла дополнительный выигрыш

Мэтт Кью
Автор:
Детали задней части McLaren MCL60

Этап в Спа в нынешнем сезоне станет для Формулы 1 последним перед летним перерывом. Несомненным фаворитом на Гран При приехала команда Red Bull Racing, а ее главным фаворитом после недавних успехов называют McLaren.

Изучая ее машину в четверг перед стартом уик-энда (и опираясь на списки обновлений, которые команды теперь обязаны передавать FIA), знатоки отметили изменения в конструкции заднего крыла, связанные с DRS. 

Именно эту систему считают одним из мощных козырей Red Bull. Макс Ферстаппен и Серхио Перес с ее помощью уверенно прорываются через пелотон, не оставляя соперникам шансов защитить позицию. 

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По оценкам прибавка в скорости на прямых за счет DRS для Red Bull на 5 км/ч больше, чем для любой другой машины. При этом до сих пор нет однозначного объяснения, как этого получилось добиться. 

Инженеры склоняются к тому, что на RB19 используется более крупная подвижная плоскость, открытие которой приносит больше заметный выигрыш. при этом она не генерирует такого большого лобового сопротивления за счет тщательной проработки аэродинамики и более скромного, чем у соперников, несущего крыла снизу. 

Последнее на RB19 почти всегда состоит всего из одного элемента. И именно эту идею, очень похоже, в Спа попробовали повторить в McLaren. Там, правда, плоскостей несущего крыла осталось две (на фото ниже), но они явно «разгружены» и не должны давать большого сопротивления. 

Также команда изменила торцевые пластины заднего крыла и скорректировала форму задней кромки основной плоскости. Все это также сделано для смещения баланса между прижимом и скоростью на прямых с сторону последней.

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Задняя часть McLaren MCL60

Задняя часть McLaren MCL60

Фото: Мэтт Кью

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