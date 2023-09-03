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Технический брифинг: McLaren переделала крылья, чтобы не повторить ошибок Спа

Чтобы добавить своей машине скорости на прямых, команда подготовила для самой быстрой трассы сезона очередные обновления

Филип Клерен
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Заднее антикрыло Mclaren MCL60

В середине лета McLaren удалось сделать серьезный шаг вперед: пакет обновлений добавил машине скорости и позволил пилотам регулярно бороться за позиции в группе лидеров. Однако чуть позже выяснилось, что работа над этими обновлениями не оставила конструкторам из Уокинга времени, чтобы подготовить для оранжевой MCL60 конфигурацию с низким уровнем прижима.  

Из-за этого Ландо Норрису и Оскару Пиастри оказалось очень сложно бороться с соперниками на длинных прямых трассы в Спа. Чтобы не допустить повторения такого сценария в Монце, где прямых еще больше, команде пришлось идти на решительные меры. 

Так как разработать полноценный пакет деталей не представлялось возможным, пришлось максимально приспособить для длинных прямых трассы в Королевском парке уже существующие элементы. 

Сравнение вариантов заднего антикрыла McLaren MCL60 (Монца / Зандфорт)

Сравнение вариантов заднего антикрыла McLaren MCL60 (Монца / Зандфорт)

Иллюстрация: Джорджо Пиола

Главные изменения затронули заднее антикрыло, плоскости которого были в значительной степени подрезаны для снижения лобового сопротивления. Главная стала практически плоской, лишившись углубления в центральной части. 

Одновременно совсем иным стал переход от верхней плоскости к торцевой пластине – решение с глубоким вырезом, которое использовалось в Зандфорте неделей раньше, уступило место плавному сопряжению.

Носовой обтекатель и переднее антикрыло Mclaren MCL60

Носовой обтекатель и переднее антикрыло Mclaren MCL60

Фото: Филип Клерен

Для соблюдения баланса шасси в McLaren подрезали и элементы переднего крыла. Одновременно были доработаны тормозные воздухозаборники, которые стали создавать меньше лобового сопротивления – но так, чтобы не пострадала эффективность охлаждения тормозных механизмов. 

Остальные команды тоже подготовили для самой быстрой трассы сезона специальные детали. Все они, что неудивительно, привезли в Монцу уменьшенные и более плоские крылья, включая и несущее. 

В Alfa Romeo дополнительно изменили торцевые пластины заднего крыла и скорректировали геометрию передней подвески, чтобы оптимизировать протекание воздушных потоков.

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Фото: Филип Клерен

Конструкторы AlphaTauri в рамках борьбы с лобовым сопротивлением кроме традиционных мер еще и упростили крепление зеркал заднего вида, убрав многочисленные крылышки.

Единственной командой, которая вообще не заявила никаких новинок для этапа в Монце, оказалась Haas.

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