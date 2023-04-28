Технический брифинг: McLaren обновила днище к этапу в Баку
Еще зимой в команде говорили, что намерены до Гран При Азербайджана завершить переделку машины. Посмотрим, как изменилась черно-оранжевая MCL60
Учитывая большую паузу между гонками, к бакинскому этапу все команды Ф1 подготовили какие-то новинки. Однако в большинстве случаев речь все же шла о пакете для конкретной трассы – например, в Ferrari и вовсе отказались привозить в Баку важные обновления, учитывая спринтерский формат уик-энда с единственной тренировкой.
Но в McLaren еще до старта сезонв-2023 признали: проектирование машины осенью пришлось начинать по сути заново, потому первые этапы Ландо Норрис с Оскаром Пиастри проводили на «сырой» версии MCL60. Только к концу апреля в Уокинге построили ту версию шасси, с которой хотели бы начинать чемпионат.
Изменения днища затронули геометрию каналов Вентури – «рампа» самого внешнего теперь круче спускается к днищу, увеличивая площадь ровного участка, зато следующий канал, напротив, получил выраженный выступ прямоугольного сечения, заметно выдающийся вверх.
Отличия легко заметить в сравнении с той версией, что использовалась в Мельбурне (на фото ниже).
Детали области кокпита Mclaren MCL60, Гран При Австралии
Чуть более выраженным стал «подрез» в нижней части понтона, а в задней части конструкторы отказались от отдельного элемента, соединенного с остальной частью днища специальными скобами.
Команда объяснила, что переделки должны изменить структуру распределения потоков и добавить шасси прижимной силы.
Кроме того, McLaren подготовила и обновления, явно предназначенные для конкретного Гран При. Это «разгруженное» заднее крыло с подрезанными в задней части торцевыми пластинами и следующие той же философии элементы несущего крыла в нижней части. Их по два с каждой стороны, но баланс явно смещен в пользу малого лобового сопротивления.
Задняя часть McLaren MCL60
«То, что мы получили сейчас, должно было появиться уже на старте чемпионата, – признал Ладно Норрис. – Остальные команды уже полным ходом готовят доработки, так что нам надо делать это активнее, если мы хотим настичь их.
Думаю, на этот раз у нас есть хороший базис. Теперь надо разобраться с ним и заниматься следующими улучшениями».
У соперников McLaren обновления оказались не столь глобальными. Alpine чуть доработала днище, которое получат оба пилота, а также внесла изменений в обтекатели рычагов подвески и подготовила специальную версию переднего и заднего крыльев с пониженным лобовым сопротивлением.
Детали переднего антикрыла Alpine A523
Также специальные версии крыльев для быстрой бакинской трассы привезли и другие команды.
Гран При Азербайджана-2023: расписание, факты и статистика
Фото дня: машина Гасли загорелась по ходу тренировки в Баку
Гран При Азербайджана: дуэли в квалификациях
Гран При Азербайджана: дуэли в квалификациях Гран При Азербайджана: дуэли в квалификациях
Стартовая решетка Гран При Азербайджана
Стартовая решетка Гран При Азербайджана Стартовая решетка Гран При Азербайджана
Экс-пилот Ф1 возглавил молодежную программу McLaren
Экс-пилот Ф1 возглавил молодежную программу McLaren Экс-пилот Ф1 возглавил молодежную программу McLaren
Самое важное:
Мнение: как реформа AlphaTauri стала головной болью для босса Ferrari
Мнение: как реформа AlphaTauri стала головной болью для босса Ferrari Мнение: как реформа AlphaTauri стала головной болью для босса Ferrari
Porsche раскрыла ливрею для «24 часов Ле-Мана»
Porsche раскрыла ливрею для «24 часов Ле-Мана» Porsche раскрыла ливрею для «24 часов Ле-Мана»
Откуда у Ferrari появился темп? Леклер объяснил, что из Мельбурна
Откуда у Ferrari появился темп? Леклер объяснил, что из Мельбурна Откуда у Ferrari появился темп? Леклер объяснил, что из Мельбурна
Алонсо назвал неполадки DRS причиной слабой квалификации
Алонсо назвал неполадки DRS причиной слабой квалификации Алонсо назвал неполадки DRS причиной слабой квалификации
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.