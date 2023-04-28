Технический брифинг: McLaren обновила днище к этапу в Баку

Учитывая большую паузу между гонками, к бакинскому этапу все команды Ф1 подготовили какие-то новинки. Однако в большинстве случаев речь все же шла о пакете для конкретной трассы – например, в Ferrari и вовсе отказались привозить в Баку важные обновления, учитывая спринтерский формат уик-энда с единственной тренировкой.

Но в McLaren еще до старта сезонв-2023 признали: проектирование машины осенью пришлось начинать по сути заново, потому первые этапы Ландо Норрис с Оскаром Пиастри проводили на «сырой» версии MCL60. Только к концу апреля в Уокинге построили ту версию шасси, с которой хотели бы начинать чемпионат.

Изменения днища затронули геометрию каналов Вентури – «рампа» самого внешнего теперь круче спускается к днищу, увеличивая площадь ровного участка, зато следующий канал, напротив, получил выраженный выступ прямоугольного сечения, заметно выдающийся вверх.

Отличия легко заметить в сравнении с той версией, что использовалась в Мельбурне (на фото ниже).

Детали области кокпита Mclaren MCL60, Гран При Австралии

Чуть более выраженным стал «подрез» в нижней части понтона, а в задней части конструкторы отказались от отдельного элемента, соединенного с остальной частью днища специальными скобами.

Команда объяснила, что переделки должны изменить структуру распределения потоков и добавить шасси прижимной силы.

Кроме того, McLaren подготовила и обновления, явно предназначенные для конкретного Гран При. Это «разгруженное» заднее крыло с подрезанными в задней части торцевыми пластинами и следующие той же философии элементы несущего крыла в нижней части. Их по два с каждой стороны, но баланс явно смещен в пользу малого лобового сопротивления.

Задняя часть McLaren MCL60

«То, что мы получили сейчас, должно было появиться уже на старте чемпионата, – признал Ладно Норрис. – Остальные команды уже полным ходом готовят доработки, так что нам надо делать это активнее, если мы хотим настичь их.

Думаю, на этот раз у нас есть хороший базис. Теперь надо разобраться с ним и заниматься следующими улучшениями».

У соперников McLaren обновления оказались не столь глобальными. Alpine чуть доработала днище, которое получат оба пилота, а также внесла изменений в обтекатели рычагов подвески и подготовила специальную версию переднего и заднего крыльев с пониженным лобовым сопротивлением.

Детали переднего антикрыла Alpine A523

Также специальные версии крыльев для быстрой бакинской трассы привезли и другие команды.