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Формула 1 / Декабрьские тесты в Абу-Даби Аналитика

Технический брифинг: McLaren добавила в колесо светодиоды

Автор:
, Главный редактор Motorsport.com Италия
Соавтор:
Джорджо Пиола

Формулу 1 находится на переднем крае технологического прогресса. Но иногда кроме невероятно умных команды находят еще и очень изящные решения

Технический брифинг: McLaren добавила в колесо светодиоды

По ходу тестов в Абу-Даби участники чемпионата работали с 18-дюймовыми шинами Pirelli для 2022 года. Так как новые шасси еще далеки от готовности, резину устанавливали на машины нынешнего сезона, которые получили доработанную подвеску и тормоза. 

Понятно, что собранные данные будут иметь для инженеров лишь прикладное значение, так как в новом сезоне правила станут совсем другие – между тем, заезды на «Яс-Марине» позволили командам опробовать решения, которые относятся именно к новым шинам и дискам. 

И первой здесь проявила себя McLaren: на MCL35M появились колесные колпаки с расходящимися от центра 14 светодиодными лентами. Зачем они нужны? Специальный алгоритм позволяет создавать на колпаках спонсорские логотипы, когда машина движется по трассе.

Хорошо известно, что на корпусе современных машин Ф1 есть не так много поверхностей, где рекламные наклейки хорошо заметны – это осложняет работу команд со спонсорами, так как никто не хочет видеть изображение своего бренда на нужней стороне днища или в подобных местах. 

Команды ищут выход, и пример McLaren – если, конечно, FIA не запретит его – наверняка подхватят и остальные. Во вторник систему опробовали лишь кратковременно, а в среду эта работа продолжилась с самого утра.  

Со следующего года колесные диски на машинах Ф1 будут стандартными для всех, а колпаки вернутся впервые с конца 2000-х. По мнению главы гоночных программ Pirelli Марио Изолы, у такого решения есть много вариантов использования.

«С этими светодиодами можно делать что угодно, – пояснил итальянец. – Можно отображать позицию гонщика, логотип, даже квалификационное время. Возможностей множество. 

Прелесть такой схемы еще и в том, что алгоритм позволит делать изображение статичным вне зависимости от скорости машины. Единственное, что во всей этой истории может не понравиться инженерам – привлекательное для зрителей и коммерчески выгодное решение потребует некоторого увеличения неподрессоренных масс. 

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Фото: Джорджо Пиола

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Брандл: Гонку в Абу-Даби нужно было прервать красным флагом
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Брандл: Гонку в Абу-Даби нужно было прервать красным флагом
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