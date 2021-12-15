Технический брифинг: лазерные сенсоры на Aston Martin

Заезды на «Яс-Марине» проходят в не самом подходящем для участников формате – пилоты ездят на старых машинах, адаптированных для 18-дюймовых дисков и низкопрофильных сликов будущего года.

Тем не менее, тесты остаются тестами, позволяя проверить те идеи, на которые жалко тратить время по ходу уик-эндов Гран При.Aston Martin, которая закончила регулярный сезон лишь на восьмой позиции с единственным подиумом Себастьяна Феттеля в Баку, всеми силами пытается избежать нового провала в 2022-м.

Для этого техническому штабу во главе с Энди Грином нужно как можно больше узнать о шинах за два дня а Абу-Даби. Поведение под нагрузкой, особенности передачи энергии, специфика работы с разным дорожным просветом – желательно собрать так много данных, как только возможно.

Чтобы решить эту задачу, на AMR21 установили четыре лазерных датчика контроля клиренса. Они позволяют собирать данные о точном положении шасси в режиме реального времени. Это даст инженерам возможность лучше понять, как ведут себя новые шины Pirelli в тех или иных условиях.

По итогам первой половины среды Феттель стал пятым по скорости, потеряв драгоценное время из-за остановки на трассе.