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Технический брифинг: крылатые тормоза Aston Martin AMR23

На трассе в Монако тормоза испытывают максимальную нагрузку по ходу всего сезона Ф1 – здесь просто нет мест, где они могли бы как следует остыть. Это подталкивает команды к действию

Франко Нуньес
Автор:
Детали задних тормозов Aston Martin AMR23

Для Aston Martin этап в Монте-Карло имеет особую значимость. Даже босс команды Майк Крак признавал, что именно медленная городская трасса даст пилотам зеленых машин наилучшие шансы побороться за первую в истории победу. 

Но чтобы нарушить гегемонию Red Bull, нужно получить от AMR23 максимум того, на что она способна. Зимой в Сильверстоуне построили машину, которая отлично показывает себя на медленных участках, а к Монако дополнили ее пакетом доработок. 

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Мы уже обращались к этой теме, однако зоркий взгляд Джорджо Пиолы уловил еще одну интересную находку: это небольшие «плавнички» на углепластиковом кожухе задних тормозов. Обратите внимание, что поверх этого кожуха при сборке машины будет установлен еще один, более крупный – тот, что принято называть «барабаном».

Элементы на фото – их пять во внешнем каскаде и три во внутреннем – помогают направлять те потоки, которые протекают между внешним и внутренним кожухами, ускоряя отвод тепла от элементов тормозной системы. 

Это же решение помогает передавать тепловую энергию колесным дискам и тем самым поддерживать шины в оптимальном температурном диапазоне.

Заднее крыло Aston Martin AMR23 для Гран При Монако

Заднее крыло Aston Martin AMR23 для Гран При Монако

Фото: Джорджо Пиола

Также уделим внимание заднему крылу Aston Martin: разумеется, это версия с максимальным уровнем прижима. 

Нижняя плоскость имеет серьезный рельеф, а верхняя, очень широкая, вообще установлена едва ли не вертикально.  

Разумеется, для соблюдения баланса между осями переднее крыло также получило дополнительную загрузку. 

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