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Формула 1 / Гран При Великобритании Аналитика

Технический брифинг: крепление зеркала Ferrari F1-75

Скудерия уже доработала деталь к этапу в Баку, а в Сильверстоун привезла очередную версию

Франко Нуньес
Автор:
, ответственный редактор
Соавтор:
Джорджо Пиола
Технический брифинг: крепление зеркала Ferrari F1-75
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К британскому Гран При почти все команды (за исключением Haas, где вообще не обновляют машину) запланировали очередные пакеты доработок. Пока машины еще не выкатили из гаражей в направлении бокса FIA для технической инспекции, оценивать работу конструкторов рано – однако наш эксперт Джорджо Пиола уже отыскал одну из новинок Ferrari.  

Она затронула крепление зеркал заднего вида, которое всего несколько недель назад уже было доработано перед Гран При Азербайджана. Тогда переделали форму стойки, а с ее внутренней части появился небольшой треугольный «плавничок».

Зеркало заднего вида Ferrari F1-75, Гран При Азербайджана

Зеркало заднего вида Ferrari F1-75, Гран При Азербайджана

На этот раз изменения коснулись собственно кожуха зеркального элемента. В его нижней части появились две вертикальных детали, которые выполняют функцию конфигуратора потоков. 

Одновременно внешнее крепление зеркала к корпусу перенесли немного внутрь, придав ему – насколько можно судить по фото – более простую форму.  

Нет сомнений, что это далеко не последняя новинка, о которой мы говорим по ходу этого Гран При – применительно как к самой Скудерии, так и к другим командам. 

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