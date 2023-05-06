Технический брифинг: какие новинки Ferrari привезла во Флориду
На Гран При Майами алая машина получила первую часть доработок, призванных вернуть ей способность на равных сражаться с Red Bull. Вот что интересного отыскали наши эксперты среди деталей SF-23
Когда команда заявляет среди изменений доработки днища, это всегда ставит наблюдателей в тупик. Во-первых, это самая крупная деталь шасси, потому отличия отыскать не так просто, а во-вторых – самая интересная ее часть тщательно скрыта от посторонних глаз.
В обязательном списке, который участники чемпионата подают в FIA до начала Гран При, Ferrari заявила изменения в передней и центральной частях днища, а также в области диффузора.
Пока можно говорить, что внешние отличия машины от той спецификации, что использовалась в Баку, не кажутся особенно серьезными. Можно отыскать небольшие изменения кромки днища в центральной части и перед задними колесами, но этот вопрос явно еще требует дополнительного изучения.
Заднее антикрыло Ferrari SF-23
Кроме того, Ferrari вернулась к заднему крылу на единственном центральном пилоне. Эта спецификация обеспечивает чуть больший, чем в Азербайджане, уровень прижимной силы.
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