Технический брифинг: какие новинки Ferrari привезла во Флориду

Когда команда заявляет среди изменений доработки днища, это всегда ставит наблюдателей в тупик. Во-первых, это самая крупная деталь шасси, потому отличия отыскать не так просто, а во-вторых – самая интересная ее часть тщательно скрыта от посторонних глаз.

В обязательном списке, который участники чемпионата подают в FIA до начала Гран При, Ferrari заявила изменения в передней и центральной частях днища, а также в области диффузора.

Пока можно говорить, что внешние отличия машины от той спецификации, что использовалась в Баку, не кажутся особенно серьезными. Можно отыскать небольшие изменения кромки днища в центральной части и перед задними колесами, но этот вопрос явно еще требует дополнительного изучения.

Заднее антикрыло Ferrari SF-23

Кроме того, Ferrari вернулась к заднему крылу на единственном центральном пилоне. Эта спецификация обеспечивает чуть больший, чем в Азербайджане, уровень прижимной силы.