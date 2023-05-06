Предыдущая / Слухи: Ферстаппен захотел нового напарника Следующая / Технический брифинг: обновления AlphaTauri для Майами
Формула 1 / Гран При Майами Новость

Технический брифинг: какие новинки Ferrari привезла во Флориду

На Гран При Майами алая машина получила первую часть доработок, призванных вернуть ей способность на равных сражаться с Red Bull. Вот что интересного отыскали наши эксперты среди деталей SF-23

Мэтт Сомерфилд
Автор:
Область понтона и задняя часть Ferrari SF-23

Когда команда заявляет среди изменений доработки днища, это всегда ставит наблюдателей в тупик. Во-первых, это самая крупная деталь шасси, потому отличия отыскать не так просто, а во-вторых – самая интересная ее часть тщательно скрыта от посторонних глаз. 

В обязательном списке, который участники чемпионата подают в FIA до начала Гран При, Ferrari заявила изменения в передней и центральной частях днища, а также в области диффузора. 

Пока можно говорить, что внешние отличия машины от той спецификации, что использовалась в Баку, не кажутся особенно серьезными. Можно отыскать небольшие изменения кромки днища в центральной части и перед задними колесами, но этот вопрос явно еще требует дополнительного изучения. 

Заднее антикрыло Ferrari SF-23

Заднее антикрыло Ferrari SF-23

Кроме того, Ferrari вернулась к заднему крылу на единственном центральном пилоне. Эта спецификация обеспечивает чуть больший, чем в Азербайджане, уровень прижимной силы. 

Читайте также:
Поделились
Комментарии

Слухи: Ферстаппен захотел нового напарника

Технический брифинг: обновления AlphaTauri для Майами
Мэтт Сомерфилд Больше от
Мэтт Сомерфилд
Технический брифинг: обновления AlphaTauri для Майами

Технический брифинг: обновления AlphaTauri для Майами

Формула 1
Гран При Майами

Технический брифинг: обновления AlphaTauri для Майами Технический брифинг: обновления AlphaTauri для Майами

Технический анализ: как команды Ф1 искали скорость на улицах Баку

Технический анализ: как команды Ф1 искали скорость на улицах Баку

Формула 1
Гран При Азербайджана

Технический анализ: как команды Ф1 искали скорость на улицах Баку Технический анализ: как команды Ф1 искали скорость на улицах Баку

Технический анализ: как Red Bull сделала свою машину еще быстрее

Технический анализ: как Red Bull сделала свою машину еще быстрее

Формула 1
Гран При Азербайджана

Технический анализ: как Red Bull сделала свою машину еще быстрее Технический анализ: как Red Bull сделала свою машину еще быстрее

Ferrari Больше от
Ferrari
Гран При Майами: дуэли в квалификациях

Гран При Майами: дуэли в квалификациях

Формула 1
Гран При Майами

Гран При Майами: дуэли в квалификациях Гран При Майами: дуэли в квалификациях

Леклер объяснил аварию в квалификации излишне агрессивными настройками

Леклер объяснил аварию в квалификации излишне агрессивными настройками

Формула 1
Гран При Майами

Леклер объяснил аварию в квалификации излишне агрессивными настройками Леклер объяснил аварию в квалификации излишне агрессивными настройками

Стартовая решетка Гран При Майами

Стартовая решетка Гран При Майами

Формула 1
Гран При Майами

Стартовая решетка Гран При Майами Стартовая решетка Гран При Майами

Самое важное:

«Просто плохая машина». Вольф рассказал о реальной силе Mercedes W14

«Просто плохая машина». Вольф рассказал о реальной силе Mercedes W14

F1 Формула 1
Гран При Майами

«Просто плохая машина». Вольф рассказал о реальной силе Mercedes W14 «Просто плохая машина». Вольф рассказал о реальной силе Mercedes W14

Хорнер поставил под сомнение решение судей не возобновлять квалификацию

Хорнер поставил под сомнение решение судей не возобновлять квалификацию

F1 Формула 1
Гран При Майами

Хорнер поставил под сомнение решение судей не возобновлять квалификацию Хорнер поставил под сомнение решение судей не возобновлять квалификацию

Галерея: на Формулу 1 в Майами приехали двое из трех богатейших людей в мире

Галерея: на Формулу 1 в Майами приехали двое из трех богатейших людей в мире

F1 Формула 1
Гран При Майами

Галерея: на Формулу 1 в Майами приехали двое из трех богатейших людей в мире Галерея: на Формулу 1 в Майами приехали двое из трех богатейших людей в мире

Большой босс Alpine назвал уровень команды дилетантским

Большой босс Alpine назвал уровень команды дилетантским

F1 Формула 1
Гран При Майами

Большой босс Alpine назвал уровень команды дилетантским Большой босс Alpine назвал уровень команды дилетантским

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.