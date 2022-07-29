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«Хунгароринг» не случайно называют «Монако без стен». На коротком кольце протяженностью 4,4 км расположены 15 поворотов, при этом полным газом можно преодолеть от силу пару из них.

Неудивительно, что при средней скорости круга около 200 км/ч команды стремятся добавить своим машинам так много прижимной силы, как только возможно.

Переднее крыло, которое Mercedes привезла в Венгрию, отлично иллюстрирует этот подход. Сильно развернутые закрылки получили увеличенный поперечный размер, чтобы максимально загрузить колеса.

В то же время, главная плоскость крыла осталась почти горизонтальной, с изогнутой вверх передней кромкой. Это необходимо, чтобы пропускать как можно больше воздуха под днище машины.

Детали заднего крыла Mercedes W13 Фото: Джорджо Пиола

Для соблюдения общего баланса изменения затронули и заднюю часть шасси. И здесь, как иллюстрирует фото Джорджо Пиолы, чемпионская команда воспользовалась решением из 70-х годов прошлого века.

Казалось бы, что интересного можно подчерпнуть в технологиях полувековой давности? Как оказалось при ближайшем рассмотрении, две части крыла в месте перехода от плоскости к торцевой пластине соединены между собой заклепками.

Увы, это не уникальная находка из прошлого, а лишь следствие жесткой экономии из-за ограничения бюджетов. Экономические причины вынудили Mercedes предпринять шаги, о которых невозможно было даже подумать всего несколько месяцев назад.

Но в Формуле 1, как известно, все меняется очень быстро.