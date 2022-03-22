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Технический брифинг: как Red Bull нашла скорость на прямых

Эксперты Ф1 уверены, что самый лучший мотор сейчас у Ferrari. Однако в точке замера скорости пилоты на алых машинах уступают соперникам из Red Bull. Как же так?

Каспер Беккинг
Автор:
, журналист (Нидерланды)
Соавтор:
Джорджо Пиола
Технический брифинг: как Red Bull нашла скорость на прямых
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За те несколько дней, что отделяли финальную тестовую сессию от старта Гран При Бахрейна, команда Red Bull подготовила весьма важное обновление машин. Оно затрагивало заднее крыло – и в силу однотонной окраски последнего оказалось не слишком заметным. 

Между тем, именно эта модернизация дала RB18 столь важную прибавку в скорости на прямых, которая помогла Максу Ферстаппену и Серхио Пересу опережать соперников из Ferrari в точке замера – примерно на 6 км/ч. 

На нашем сравнительном фото ниже очертания обеих версий для наглядности выделены цветом. Как легко увидеть, V-образный вырез в середине верхней плоскости стал несколько меньше, зато ей придали более выраженное закругление в месте перехода к торцевой пластине. 

Но даже более важно, что с внешней стороны обе плоскости крыла получили изгиб вверх, оставив больше места для протекания воздушных потоков. Это позволило снизить лобовое сопротивление и, соответственно, добавить скорости на прямых. 

При этом по опыту прошлого года известно, что такой подход почти не сказывается на уровне прижимной силы, которая хоть и сокращается, но совсем немного. 

Пожалуй, больше всего эффект от нового крыла проявился в борьбе Ферстаппена с Шарлем Леклером, когда с открытой плоскостью DRS Макс имел колоссальное преимущество над соперником на главной прямой.

Сравнение вариантов заднего антикрыла Red Bull RB18 (тесты / гонка)

Сравнение вариантов заднего антикрыла Red Bull RB18 (тесты / гонка)

Еще одной командой, которая доработала машину в перерыве между тестами и Гран При, стала Alpine. В Энстоуне изменили профиль понтона своей А522. Мы уже писали про появившийся выступ в задней части, но важно добавить, что сам понтон при этом стал более компактным. 

Если посмотреть на машину спереди, это становится очевидно. «Подрез» в нижней части понтона после обновления стал более выраженным, а кузовная панель гораздо круче опускается к задним колесам – это помогает за счет эффекта Коанда эффективнее «вытягивать» горячий воздух из отверстий в капоте.  

Сравнение вариантов понтона Alpine A522 (новый / старый)

Сравнение вариантов понтона Alpine A522 (новый / старый)

Стоит отметить, что эффективность этой новинки команде еще предстоит оценить. После того, как в тренировке с машины Эстебана Окона сорвало обтекатель понтона, на гонку ему поставили старую конфигурацию. В итоге француз финишировал седьмым, на две позиции выше Фернандо Алонсо на обновленной А522.

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