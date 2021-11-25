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Технический брифинг: как Red Bull исправила заднее крыло в Катаре

Автор:
, Главный редактор Motorsport.com Италия
Соавтор:
Джорджо Пиола

По ходу пятничных тренировок на трассе «Лосаил» на машине Серхио Переса заклинило в открытом положении подвижную плоскость DRS. Команде пришлось искать выход

Технический брифинг: как Red Bull исправила заднее крыло в Катаре

Эти кадры наверняка запомнились всем, кто следил за пятничными заездами. На стартовой прямой крыло на RB16B вибрировало вверх и вниз, оставаясь в верхнем положении. Все дело было в том, что привод DRS оказался не в силах преодолеть сопротивление набегающего потока воздуха. 

Он смещал плоскость вниз, но упрямые потоки тотчас возвращали ее в прежнее положение. 

 

 

Тема задних крыльев вообще стала одной из главных в тот уик-энд. Кристиану Хорнеру пришлось буквально разрываться между обвинениями Mercedes в использовании незаконной конструкции этого узла – и объяснениями, почему в случае Red Bull это лишь локальная неисправность. 

Как ни странно, босс «Быков» преуспел и в том, и в другом. Во многом под его прессингом FIA ввела дополнительные проверки крыльев, после которых феноменальная скорость Mercedes на прямых вдруг куда-то испарилась, а в собственной команде уже к субботе решили проблему с плоскостью. 

Для этого пришлось изменить конструкцию приводного рычага. В субботней утренней тренировке новую версию можно было увидеть на машине. Механизм подачи усилия не изменился, а вот сам рычаг, как видно на иллюстрации Джорджо Пиолы ниже, получил иную форму. Одновременно были доработаны узлы крепления плоскости к торцевым пластинам. 

Примечательно, что первый вариант оказался не совсем эффективным и потребовал еще одной доработки. Решением стал усиленный привод (показан двумя нижними стрелками), который смог-таки «выдергивать» плоскость из верхнего положения, преодолевая сопротивление воздуха.

Сравнение вариантов привода DRS на Red Bull RB16B (старый / новый)

Сравнение вариантов привода DRS на Red Bull RB16B (старый / новый)

Иллюстрация: Джорджо Пиола

Впрочем, чтобы гарантировано избежать проблем, команда решилась на серьезный шаг: перед квалификацией на машинах вообще заменили крылья, установив другую версию. Это вариант с большим уровнем прижимной силы, с которым никогда не возникало проблем. 

Стоит признать, что это довольно смелое решение, так как серьезные изменения конфигурации на этой стадии уик-энда рискуют обернуться неприятными последствиями. 

Впрочем, даже с таким крылом Макс Ферстаппен все равно разгонялся в конце прямых до скорости, недоступной Льюису Хэмилтону. У Red Bull она составила 325,2 км/ч, тогда как у Mercedes – 324,3.

Очень непривычная картина – и совершенно точно не последнее слово в острейшем противостоянии двух команд за чемпионские титулы. 

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