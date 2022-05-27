Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Watch Shop Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Watch Shop Билеты
Технический анализ Джорджо Пиолы
Топик

Технический анализ Джорджо Пиолы
Главная Фото Иллюстрации
Предыдущая / Леклер стал лучшим в пятой тренировке подряд Следующая / «Сотня кочек на каждой прямой». Хэмилтон разнес трассу в Монако
Формула 1 / Гран При Монако Аналитика

Технический брифинг: как Red Bull адаптировала машину к трассе в Монако

На самую медленную трассу чемпионата команда привезла новинки, которые едва ли понадобятся где-то еще

Франко Нуньес
Автор:
, ответственный редактор
Соавтор:
Джорджо Пиола
Технический брифинг: как Red Bull адаптировала машину к трассе в Монако
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Неделю назад на Гран При Испании погоня за облегчением машины стоила команде Red Bull очень неприятных проблем с системой DRS. В итоге подвижную плоскость заднего крыла пришлось усиливать, но даже после этого у Макса Ферстаппена возникли сложности в гонке. 

В Монако «Быки» привезли крыло иной спецификации, которое можно назвать более традиционным благодаря плоской главной плоскости. В пятницу Макс работал в тренировках с прицелом на гонку, оставив Серхио Пересу поиск скорости и погоню за Ferrari. Ни у одного из гонщиков не было никаких вопросов к работе крыла.

Детали днища Red Bull RB18

Детали днища Red Bull RB18

Фото: Джорджо Пиола

Также наблюдатели отметили, что в задней части понтонов в месте их перехода в капот двигателя – там, где расположен рычаг подвески – появилось дополнительное отверстие треугольной формы для выхода горячего воздуха, которого никогда не было прежде.  

Это логичный шаг, учитывая температуру воздуха свыше 30 градусов, асфальт в +54 и низкую среднюю скорость.

Детали передней части Red Bull RB18

Детали передней части Red Bull RB18

Также адаптации для Монако потребовало рулевое управление. Чтобы машина успешно преодолевала знаменитую шпильку у отеля, пришлось внести коррективы в этот механизм, а кочковатая трасса потребовала доработок геометрии подвески для увеличения ее хода. 

Емкость с тормозной жидкастью в понтоне Red Bull RB18

Емкость с тормозной жидкастью в понтоне Red Bull RB18

Фото: Джорджо Пиола

Наконец, вблизи от бруса боковой защиты внутри понтона при ближайшем рассмотрении обнаружился бачок с тормозной жидкостью. Такое расположение неслучайно – шансов повредить бачок в этом месте практически нет (разве что при таком ударе, после которого о продолжении гонки все равно не будет речи).

Тормозная система машин Ф1 разделена на два контура, но обычно бачки крепят в переднего торца шасси в месте соединения с носовым обтекателем. Видимо, в данном случае штаб Эдриана Ньюи пробует обеспечить машине более оптимальную развесовку, а также, не исключено, снизить сечение «носа» в целях аэродинамики.

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Леклер стал лучшим в пятой тренировке подряд
Предыдущая новость

Леклер стал лучшим в пятой тренировке подряд
Следующая новость

«Сотня кочек на каждой прямой». Хэмилтон разнес трассу в Монако

«Сотня кочек на каждой прямой». Хэмилтон разнес трассу в Монако
Франко Нуньес Больше от
Франко Нуньес
Технический брифинг: Ferrari отказалась от последних новинок Гран При Монако
Формула 1

Технический брифинг: Ferrari отказалась от последних новинок

Анализ: что стоит за проблемами Red Bull с температурой топлива Гран При Испании
Формула 1

Анализ: что стоит за проблемами Red Bull с температурой топлива

Red Bull пришлось полностью заменить DRS на машине Ферстаппена Гран При Испании
Формула 1

Red Bull пришлось полностью заменить DRS на машине Ферстаппена

Red Bull Racing Больше от
Red Bull Racing
В Red Bull удивились отставанию от Ferrari Гран При Монако
Формула 1

В Red Bull удивились отставанию от Ferrari

Перес: Red Bull пообещала – я смогу бороться с Максом Гран При Монако
Формула 1

Перес: Red Bull пообещала – я смогу бороться с Максом

Техника: чем новинки Aston Martin так не понравились Red Bull Гран При Испании
Формула 1

Техника: чем новинки Aston Martin так не понравились Red Bull

Самое важное:

Риккардо об аварии: Слишком далеко зашли с настройками
Формула 1 Формула 1

Риккардо об аварии: Слишком далеко зашли с настройками

В Red Bull удивились отставанию от Ferrari
Формула 1 Формула 1

В Red Bull удивились отставанию от Ferrari

«Сотня кочек на каждой прямой». Хэмилтон разнес трассу в Монако
Формула 1 Формула 1

«Сотня кочек на каждой прямой». Хэмилтон разнес трассу в Монако

Технический брифинг: как Red Bull адаптировала машину к трассе в Монако
Формула 1 Формула 1

Технический брифинг: как Red Bull адаптировала машину к трассе в Монако

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.