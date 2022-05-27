Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Неделю назад на Гран При Испании погоня за облегчением машины стоила команде Red Bull очень неприятных проблем с системой DRS. В итоге подвижную плоскость заднего крыла пришлось усиливать, но даже после этого у Макса Ферстаппена возникли сложности в гонке.

В Монако «Быки» привезли крыло иной спецификации, которое можно назвать более традиционным благодаря плоской главной плоскости. В пятницу Макс работал в тренировках с прицелом на гонку, оставив Серхио Пересу поиск скорости и погоню за Ferrari. Ни у одного из гонщиков не было никаких вопросов к работе крыла.

Детали днища Red Bull RB18 Фото: Джорджо Пиола

Также наблюдатели отметили, что в задней части понтонов в месте их перехода в капот двигателя – там, где расположен рычаг подвески – появилось дополнительное отверстие треугольной формы для выхода горячего воздуха, которого никогда не было прежде.

Это логичный шаг, учитывая температуру воздуха свыше 30 градусов, асфальт в +54 и низкую среднюю скорость.

Детали передней части Red Bull RB18

Также адаптации для Монако потребовало рулевое управление. Чтобы машина успешно преодолевала знаменитую шпильку у отеля, пришлось внести коррективы в этот механизм, а кочковатая трасса потребовала доработок геометрии подвески для увеличения ее хода.

Емкость с тормозной жидкастью в понтоне Red Bull RB18 Фото: Джорджо Пиола

Наконец, вблизи от бруса боковой защиты внутри понтона при ближайшем рассмотрении обнаружился бачок с тормозной жидкостью. Такое расположение неслучайно – шансов повредить бачок в этом месте практически нет (разве что при таком ударе, после которого о продолжении гонки все равно не будет речи).

Тормозная система машин Ф1 разделена на два контура, но обычно бачки крепят в переднего торца шасси в месте соединения с носовым обтекателем. Видимо, в данном случае штаб Эдриана Ньюи пробует обеспечить машине более оптимальную развесовку, а также, не исключено, снизить сечение «носа» в целях аэродинамики.