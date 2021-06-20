Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Тодт о спринтах в Ф1: Я вообще не считаю их гонками Следующая / Цунода стартует с пит-лейна после замены коробки передач
Формула 1 / Гран При Франции Новости

Технический брифинг: как Mercedes защитила «волшебную кнопку»

Автор:

После досадной осечки в Баку, дорого стоившей Льюису Хэмилтону, команда доработала руль, чтобы исключить случайное нажатие кнопки тормозного баланса

Технический брифинг: как Mercedes защитила «волшебную кнопку»

На Гран Пир Азербайджана, когда до финиша оставалось всего два круга, Льюис Хэмилтон захватил лидерство на рестарте – но задел расположенную на задней стороне руля «волшебную кнопку», которая предназначена для прогрева шин перед стартом. 

Эта кнопка резко меняет тормозной баланс – до таких значений, которые никогда не используются в гонках. В итоге британец не смог погасить скорость в первом повороте и откатился далеко назад.

Читайте также:

Перед Гран При Франции в Mercedes доработали кнопку. В команде сказали, что думают над решением на долгосрочную перспективу, а пока установили вокруг нее физический ограничитель.

Как вы можете видеть на иллюстрации Джорджо Пиолы, одной защитой дело не ограничилось. Кнопку перенесли на новое место – ближе к верхнему краю. Шанс, что палец гонщика окажется здесь, заметно ниже. 

Кроме того, кнопка больше не выступает над поверхностью: благодаря специальной накладке она кажется даже немного утопленной внутрь. Понятно, что теперь активировать систему можно только целенаправленно, случайное нажатие почти исключено. 

Добавим, что Mercedes едва ли удастся найти для «волшебной кнопки» принципиально иное расположение раньше следующего сезона. В современной Ф1 руль настолько плотно «нашпигован» всевозможными тумблерами и переключателями, что свободного места на нем просто нет.

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Тодт о спринтах в Ф1: Я вообще не считаю их гонками

Предыдущая новость

Тодт о спринтах в Ф1: Я вообще не считаю их гонками

Следующая новость

Цунода стартует с пит-лейна после замены коробки передач

Цунода стартует с пит-лейна после замены коробки передач
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Росберг нашел причину внезапного ускорения Боттаса. Это шасси Хэмилтона

1дн
2
Формула 1

Марко: Упрямого Цуноду надо усмирить

47мин
3
MotoGP

Маркес триумфально вернулся на вершину подиума MotoGP в Германии

18мин
4
Формула 1

Маси попросил прощения у пилотов накануне Гран При Франции

5
Формула 1

Мазепин: В Формуле 1 почти не осталось джентльменов

Самое важное:
Онлайн. Гран При Франции. Гонка
Формула 1

Онлайн. Гран При Франции. Гонка

38мин
Марко: Упрямого Цуноду надо усмирить
Формула 1

Марко: Упрямого Цуноду надо усмирить

47мин
Pirelli спрогнозировала один пит-стоп. Если не будет дождя
Формула 1

Pirelli спрогнозировала один пит-стоп. Если не будет дождя

59мин
Хэмилтон: Плохое шасси Боттаса – миф. Я это доказал
Формула 1

Хэмилтон: Плохое шасси Боттаса – миф. Я это доказал

Маси попросил прощения у пилотов накануне Гран При Франции
Формула 1

Маси попросил прощения у пилотов накануне Гран При Франции

Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Роберто Кинкеро Больше от
Роберто Кинкеро
Анализ: где продолжится карьера Боттаса после Mercedes
Формула 1

Анализ: где продолжится карьера Боттаса после Mercedes

Ferrari: Поулы в Монако и Баку не отражают нашего темпа Гран При Азербайджана
Формула 1

Ferrari: Поулы в Монако и Баку не отражают нашего темпа

Анализ: все причины провала Mercedes в Монако Гран При Монако
Формула 1

Анализ: все причины провала Mercedes в Монако

Льюис Хэмилтон Больше от
Льюис Хэмилтон
Хэмилтон: Плохое шасси Боттаса – миф. Я это доказал Гран При Франции
Формула 1

Хэмилтон: Плохое шасси Боттаса – миф. Я это доказал

Битый Шумахер и разбитый Цунода. Герои и неудачники во Франции Гран При Франции
Формула 1

Битый Шумахер и разбитый Цунода. Герои и неудачники во Франции

Хэмилтон пожелал воскресного дождя после проигранной квалификации Гран При Франции
Формула 1

Хэмилтон пожелал воскресного дождя после проигранной квалификации

Mercedes Больше от
Mercedes
Вольф: У Red Bull иной подход, для Mercedes он не сработает Гран При Франции
Формула 1

Вольф: У Red Bull иной подход, для Mercedes он не сработает

Гран При Франции: дуэли в квалификациях Гран При Франции
Формула 1

Гран При Франции: дуэли в квалификациях

В Mercedes отложили решение по второму гонщику до зимы
Формула 1

В Mercedes отложили решение по второму гонщику до зимы

Самое читаемое Сегодня

Росберг нашел причину внезапного ускорения Боттаса. Это шасси Хэмилтона
Формула 1 Формула 1

Росберг нашел причину внезапного ускорения Боттаса. Это шасси Хэмилтона

Марко: Упрямого Цуноду надо усмирить
Формула 1 Формула 1

Марко: Упрямого Цуноду надо усмирить

Маркес триумфально вернулся на вершину подиума MotoGP в Германии
MotoGP MotoGP

Маркес триумфально вернулся на вершину подиума MotoGP в Германии

Маси попросил прощения у пилотов накануне Гран При Франции
Формула 1 Формула 1

Маси попросил прощения у пилотов накануне Гран При Франции

Мазепин: В Формуле 1 почти не осталось джентльменов
Формула 1 Формула 1

Мазепин: В Формуле 1 почти не осталось джентльменов

Хэмилтон: Плохое шасси Боттаса – миф. Я это доказал
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон: Плохое шасси Боттаса – миф. Я это доказал

Вольф о том, что не уволит Боттаса до зимы: Я пошутил
Формула 1 Формула 1

Вольф о том, что не уволит Боттаса до зимы: Я пошутил

Гран При Франции: стартовая решетка
Формула 1 Формула 1

Гран При Франции: стартовая решетка

Самое важное:

Онлайн. Гран При Франции. Гонка
Формула 1 Формула 1

Онлайн. Гран При Франции. Гонка

Марко: Упрямого Цуноду надо усмирить
Формула 1 Формула 1

Марко: Упрямого Цуноду надо усмирить

Pirelli спрогнозировала один пит-стоп. Если не будет дождя
Формула 1 Формула 1

Pirelli спрогнозировала один пит-стоп. Если не будет дождя

Хэмилтон: Плохое шасси Боттаса – миф. Я это доказал
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон: Плохое шасси Боттаса – миф. Я это доказал

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.