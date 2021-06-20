Технический брифинг: как Mercedes защитила «волшебную кнопку»

На Гран Пир Азербайджана, когда до финиша оставалось всего два круга, Льюис Хэмилтон захватил лидерство на рестарте – но задел расположенную на задней стороне руля «волшебную кнопку», которая предназначена для прогрева шин перед стартом.

Эта кнопка резко меняет тормозной баланс – до таких значений, которые никогда не используются в гонках. В итоге британец не смог погасить скорость в первом повороте и откатился далеко назад.

Перед Гран При Франции в Mercedes доработали кнопку. В команде сказали, что думают над решением на долгосрочную перспективу, а пока установили вокруг нее физический ограничитель.

Как вы можете видеть на иллюстрации Джорджо Пиолы, одной защитой дело не ограничилось. Кнопку перенесли на новое место – ближе к верхнему краю. Шанс, что палец гонщика окажется здесь, заметно ниже.

Кроме того, кнопка больше не выступает над поверхностью: благодаря специальной накладке она кажется даже немного утопленной внутрь. Понятно, что теперь активировать систему можно только целенаправленно, случайное нажатие почти исключено.

Добавим, что Mercedes едва ли удастся найти для «волшебной кнопки» принципиально иное расположение раньше следующего сезона. В современной Ф1 руль настолько плотно «нашпигован» всевозможными тумблерами и переключателями, что свободного места на нем просто нет.