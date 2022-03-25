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Технический анализ Джорджо Пиолы
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Формула 1 / Гран При Саудовской Аравии Аналитика

Технический брифинг: как Mercedes попробует вернуть скорость на прямых

Команда из Брэкли после слабого выступления на дебютном Гран При сезона оперативно доработала свой автомобиль

Франко Нуньес
Автор:
, ответственный редактор
Соавтор:
Джорджо Пиола
Технический брифинг: как Mercedes попробует вернуть скорость на прямых
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Итоги уик-энда в Бахрейне не должны вводить в заблуждение – хоть Льюис Хэмилтон и поднялся на подиум, а Джордж Расселл финишировал четвертым, в действительности у гонщиков Mercedes не было в воскресенье ни единого шанса навязать борьбу соперникам из Ferrari и Red Bull.

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Большой пакет обновлений для шасси W13 будет в лучшем случае готов к Имоле, а в худшем – даже к Барселоне. Однако уже сейчас, в короткой паузе до этапа в Джидде, команда постаралась хоть как-то изменить ситуацию к лучшему.

По мнению главы технического штаба Джеймса Эллисона, основным слабым местом W13 остается болтанка на прямых, которая приводит к потере прижима – пока справиться с ней получается только за счет увеличения клиренса, что сразу отражается на времени круга.

Еще одним вариантом решения является изменение настроек заднего крыла, при которых повышается уровень прижимной силы. Но это автоматически приводит к росту лобового сопротивления и снижению максимальной скорости на прямых. 

На быстрой городской трассе в Джидде скорость особенно важна, потому команда подготовила решения, призванные исправить ситуацию. Как показывают фото Джорджо Пиолы, в Джидде главная плоскость крыла получила не столь выраженный профиль, а та, что является подвижной, лишилась концевой кромки и была подрезана сзади – это наглядно видно по расстоянию от наклейки Petronas до края элемента.

Силовая установка Mercedes W13

Силовая установка Mercedes W13

Кроме того, слухи доносят, будто чемпионы мира приняли решение перевести свои моторы в гораздо более агрессивный режим. В Бахрейне они были настроены консервативно, что позволило сберечь немного ресурса – но не обеспечило нужной для борьбы с соперниками мощности. 

Теперь все должно измениться. 

Детали днища Mercedes W13

Детали днища Mercedes W13

Фото: Джорджо Пиола

Еще одним средством по борьбе с «козлением» стали крупные вырезы в боковинах диффузора. Они позволят воздушным потокам перетекать с внешней стороны в разреженную область под машиной. Такой шаг, разумеется, снизит аэродинамическую эффективность самого диффузора, но может в качестве временной вынужденной меры добавить шасси столь нужной сейчас стабильности. 

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