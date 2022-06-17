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Формула 1 / Гран При Канады Новость

Технический брифинг: как Mercedes использовала директиву FIA

Новые правила позволили действующим чемпионам мира доработать днище своей машины к Гран При Канады

Джонатан Нобл
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
Технический брифинг: как Mercedes использовала директиву FIA
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Накануне этапа в Монреале Формула 1 опубликовала техническую директиву, призванную снизить болтанку машин и облегчить работу пилотов в кокпите.  

Среди прочего в письме главы технической комиссии формульных гонок FIA Николаса Томбасиса сообщил о некоторых послаблениях в правилах.

Главные надежды были связаны с тем, что разрешено будет укрепить днища – именно их повышенная гибкость была одной из главных причин пресловутого «козления». 

В директиве Томбасис сообщил, что команды вправе установить вторую металлическую стяжку с каждой стороны шасси – она должна находиться впереди той, что разрешили поставить после тестов.  

Кроме того, конструкторы вправе увеличивать толщину днища с его верхней стороны, нарушая прежние требования к кривизне поверхностей. 

Детали днища Mercedes W13

Детали днища Mercedes W13

Фото: Джорджо Пиола

Хотя информация стала доступна только в четверг утром (по монреальскому времени), в Mercedes успели подготовить новое днище для машины Джорджа Расселла, которое гонщик использовал в первой тренировке. 

Наши кадры были сделаны на пит-лейне трассы Жиля Вильнева незадолго до выезда машин на трассу. На том, что вверху, отлично видно гнездо для крепления второй стойки.  

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Детали задней части Mercedes W13

Детали задней части Mercedes W13

Фото: Джорджо Пиола

Одновременно в Mercedes изменили геометрию задней подвески – если говорить конкретнее, диагональной тянущей штанги, установленной между треугольными рычагами.  

Это тоже способ борьбы с «козлением» – новое положение штанги изменит распределение воздушных потоков, что обеспечит прибавку прижимной силы при большем значении дорожного просвета. 

По новым правилам Mercedes явно придется приподнять машину выше от асфальта, а потому надо ориентироваться на максимальную эффективность именно в этой конфигурации.

Центральная часть Mercedes W13

Центральная часть Mercedes W13

Фото: Джорджо Пиола

Кроме того, машина Льюиса Хэмилтона получила собственную версию днища с крупным вырезом полукруглой формы примерно в середине боковой кромки. 

В команде объяснили, что это позволяет эффективнее «запечатывать» днище, что в теории должно обеспечить прибавку в прижимной силе. 

Сам Льюис в пятницу утром рассказал, что с удовольствием участвует в технических экспериментах команды, пусть даже это может повредить его собственным результатам. 

«Сегодня вы увидите пример того, как мы работаем с действительно экстремальными концепциями, – сказал семикратный чемпион еще до старта заездов. – Если это не сработает, то я буду гораздо медленнее из-за нехватки прижима. Но это моя работа. 

Я серьезно отношусь к этой ответственности, хотя из-за этого некоторые уик-энды и оказываются не идеальными – мы теряем сессию или две. Но это нормально, так как в итоге мы добьемся результата, и горд быть частью этого процесса».

В первой пятничной тренировке Хэмилтон отстал от Расселла на две позиции и 0,055 секунды. 

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