Технический брифинг: как Mercedes использовала директиву FIA

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Накануне этапа в Монреале Формула 1 опубликовала техническую директиву, призванную снизить болтанку машин и облегчить работу пилотов в кокпите.

Среди прочего в письме главы технической комиссии формульных гонок FIA Николаса Томбасиса сообщил о некоторых послаблениях в правилах.

Главные надежды были связаны с тем, что разрешено будет укрепить днища – именно их повышенная гибкость была одной из главных причин пресловутого «козления».

В директиве Томбасис сообщил, что команды вправе установить вторую металлическую стяжку с каждой стороны шасси – она должна находиться впереди той, что разрешили поставить после тестов.

Кроме того, конструкторы вправе увеличивать толщину днища с его верхней стороны, нарушая прежние требования к кривизне поверхностей.

Детали днища Mercedes W13 Фото: Джорджо Пиола

Хотя информация стала доступна только в четверг утром (по монреальскому времени), в Mercedes успели подготовить новое днище для машины Джорджа Расселла, которое гонщик использовал в первой тренировке.

Наши кадры были сделаны на пит-лейне трассы Жиля Вильнева незадолго до выезда машин на трассу. На том, что вверху, отлично видно гнездо для крепления второй стойки.

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Детали задней части Mercedes W13 Фото: Джорджо Пиола

Одновременно в Mercedes изменили геометрию задней подвески – если говорить конкретнее, диагональной тянущей штанги, установленной между треугольными рычагами.

Это тоже способ борьбы с «козлением» – новое положение штанги изменит распределение воздушных потоков, что обеспечит прибавку прижимной силы при большем значении дорожного просвета.

По новым правилам Mercedes явно придется приподнять машину выше от асфальта, а потому надо ориентироваться на максимальную эффективность именно в этой конфигурации.

Центральная часть Mercedes W13 Фото: Джорджо Пиола

Кроме того, машина Льюиса Хэмилтона получила собственную версию днища с крупным вырезом полукруглой формы примерно в середине боковой кромки.

В команде объяснили, что это позволяет эффективнее «запечатывать» днище, что в теории должно обеспечить прибавку в прижимной силе.

Сам Льюис в пятницу утром рассказал, что с удовольствием участвует в технических экспериментах команды, пусть даже это может повредить его собственным результатам.

«Сегодня вы увидите пример того, как мы работаем с действительно экстремальными концепциями, – сказал семикратный чемпион еще до старта заездов. – Если это не сработает, то я буду гораздо медленнее из-за нехватки прижима. Но это моя работа.

Я серьезно отношусь к этой ответственности, хотя из-за этого некоторые уик-энды и оказываются не идеальными – мы теряем сессию или две. Но это нормально, так как в итоге мы добьемся результата, и горд быть частью этого процесса».

В первой пятничной тренировке Хэмилтон отстал от Расселла на две позиции и 0,055 секунды.