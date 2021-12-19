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Формула 1 / Декабрьские тесты в Абу-Даби Аналитика

Технический брифинг: как Mercedes доработала руль для Расселла

Автор:
, Главный редактор Motorsport.com Италия
Соавтор:
Джорджо Пиола

На тестах в Абу-Даби новобранец чемпионской команды получил индивидуальные детали, которые стали развитием тех идей, что использует Льюис Хэмилтон

Технический брифинг: как Mercedes доработала руль для Расселла

Полноценная интеграция Джорджа Расселла в Mercedes началась на тестах в Абу-Даби после завершения сезона. Британец два дня пилотировал переделанную машину 2019 года на 18-дюймовых шинах. 

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С самого начала стало ясно, что гонщик смог найти общий язык со своей бригадой, которую уже неплохо знает. А команда продемонстрировала свое фирменное внимание к деталям, изготовив для Джорджа специальную версию руля. 

За плечами 23-летнего Расселла уже три полных сезона за Williams, титулы в GP3 и Формуле 2. Он показал свою реальную силу в конце прошлого сезона в Сахире, когда подменял в Mercedes Льюиса Хэмилтона и только из-за прокола не смог выиграть в гонке. Но даже столь внушительный послужной список не гарантирует британцу легкой жизни на уровне лидеров чемпионата. 

Потому очень важно, чтобы ничто не мешало пилоту реализовывать свой потенциал. В Williams у Расселла всегда была особенная конструкция «лепестков» сцепления – и Mercedes тоже подготовила ему специальный вариант.

Руль Джорджа Расселла для Williams FW42, 2019 год

Руль Williams FW42 Джорджа Расселла, 2019 год

Иллюстрация: Джорджо Пиола

В дебютном для Джорджа сезоне 2019 года у него были рычажки довольно простой конструкции, а уже к чемпионату 2020-го команда сделала для него приводы с индивидуальными отверстиями для двух пальцев с каждой стороны.

Руль Williams Джорджа Расселла, 2020 год

Руль Williams FW43 Джорджа Расселла, 2020 год

Фото: Джорджо Пиола

После Гран При Сахира 2020 года Расселлу настолько понравилось решение Mercedes с более длинным рычагом, в свое время придуманное Ferrari, что гонщик попросил Williams сделать ему точно такое же на машине FW43B для сезона-2021.

Сейчас для «мула» Джорджу подготовили доработанный вариант (на иллюстрации вверху): левый подрулевой рычажок остался длинным, а рядом с ним располагается короткий правый. Дело в том, что у молодого гонщика более длинные пальцы, и для него команда переделала конфигурацию Льюиса: у того главный лепесток короче, а резервный крупнее. 

Такое отношение, с одной стороны, сразу показало серьезное отношение Mercedes к своему новому пилоту, с которым связаны серьезные ожидания. С другой же этот индивидуальный подход должен помочь адаптации новичка в Брэкли.

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