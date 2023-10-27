Технический брифинг: как команды Ф1 адаптировали технику для этапа в Мехико

Это еще не горы, но вполне себе среднегорье. Мехико лежит на большом плато называемым Мексиканским нагорьем, и средняя высота города над уровнем моря составляет 2240 метров.

Из-за этого плотность воздуха здесь составляет лишь 79% от привычной. И хотя погода на этот раз оказалась далеко не столь жаркой, как в прошлые годы – днем температура гостигает только 25 градусов – вопрос охлаждения все равно остается очень актуальным.

В традиционном списке обновлений, который FIA публикует перед стартом Гран При, в этот раз не нашлось ни единой детали, призванной увеличить скорость. Зато увеличенные вентиляционные панели заявили почти все.

У Red Bull (на фото вверху) «жалюзи» можно увидеть на верхней стороне понтона и на «ступеньке» в нижней части капота двигателя. Они стали крупнее, чем прежде, но в действительности выглядят очень скромно на фоне соперников.

Фото: Джорджо Пиола Капот двигателя Ferrari SF-23

Ferrari подготовила спецификацию капота с такими крупными прорезями, через которые легко разглядеть внутренние узлы. Но, что примечательно, в первой пятничной сессии обоим пилотам поставили менее экстремальный вариант.

Шарль Леклер отметил в четверг, что команда «подготовила специальный пакет, который должен работать гораздо эффективнее прошлогоднего».

Он добавил: «Оказавшись по ходу гонки в трафике, каждый прежде всего будет обязан следить за температурным режимом. Это будет непросто, но я чувствую, что в этот раз мы подготовились куда лучше».

Фото: Филип Клерен Центральная часть Alpine A523

Alpine максимально удлинила вентиляционную панель – эту версию команду уже опробовала в тренировках Гран При Катара, чтобы собрать данные.

Кроме того, значительно крупнее стали отверстия для воздуха в задней части понтонов – тот же подход, к слову, применили и в Williams.

Фото: Филип Клерен Передняя подвеска и охлаждение тормозов McLaren MCL60

У McLaren кроме вентиляционных отверстий увеличились и воздухозаборники передних тормозов. Кроме этого, на оранжевой машине стала чуть иной геометрия капота в целом.

Фото: Филип Клерен Капот двигателя Haas VF-23

Рекордсменом же в этот раз стала Haas – площадь «жабр» на VF-23 оказалась едва ли не больше, чем свободной от них части кузовной панели.

Alfa Romeo на Гран При Мексики декларировала лишь задние тормозные воздухозаборники, а у Mercedes с Aston Martin и вовсе не будет никаких деталей, которые не использовались бы прежде по ходу чемпионата.