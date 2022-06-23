Технический брифинг: как Haas доработала мотор Ferrari

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По ходу уик-энда в Канаде наш эксперт Джорджо Пиола обнаружил интересное конструктивное решение в задней части Haas VF-22. Американская команда избрала конфигурацию системы охлаждения, которая имеет отличия от Ferrari.

Хотя Кевину Магнусену с Миком Шумахером не удалось использовать свои отличные стартовые позиции в третьем ряду, мало кто сомневается, что машина Haas в действительности весьма быстра, а девятое место команды в Кубке конструкторов является лишь следствием аварий и поломок у Шумахера-младшего с Магнуссеном.

Все отлично помнят, как Кевин финишировал пятым в гонке открытия сезона – хотя после этого, стоит признать, Haas несколько растеряла позиции из-за нежелания инвестировать в обновления.

Силовая установка Ferrari 066/7 на шасси Haas VF-22 Фото: Giorgio Piola

Американская команда, которая с этого сезона имеет собственный конструкторский кластер на базе Ferrari в Маранелло, для повышения надежности своих машин внесла изменения в компоновку компонентов силовой установки.

У самой Скудерии радиаторы расположены исключительно в понтонах, однако главный конструктор Haas Симоне Реста установил один из теплообменников над коробкой передач в задней части капота.

В Канаде этот радиатор получил более крупное отверстие охлаждения, ради которого пришлось подрезать в нижней части «плавничок», установленный поверх ребра.