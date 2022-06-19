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Заранее зная о высокой вероятности замены мотора своего пилота после сходов в Барселоне и Баку, Скудерия привезла в Монреаль специальную версию заднего антикрыла, призванную обеспечить максимальную скорость на прямых с открытой плоскостью DRS.

Когда в пятницу перестановка по решетке стала неизбежной, команда приняла решение готовить для двух своих пилотов разные конфигурации F1-75 на остаток уик-энда. Карлосу Сайнсу предстояло готовиться к битве за поул и сражению с Максом Ферстаппеном в гонке, тогда как у Леклера в воскресенье будут совсем другие соперники.

Потому крыло для Сайнса (оно на иллюстрации ниже) выглядит более массивным. Его задача – обеспечить пилоту остаточно прижимной силы для дождевой квалификации. Чем выше он окажется на решетке, тем лучше для всей команды и для Леклера в том числе.

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Старая конфигурация заднего антикрыла Ferrari F1-75, Гран При Канады Фото: Джорджо Пиола

У самого монегаска установлено крыло в «разгруженной» версии – оно на иллюстрации в самом верху. Разницу между двумя вариантами в месте перехода плоскостей в торцевую пластину заметить несложно: она касается геометрии элементов, но не только.

Источники в Маранелло говорят, что в первых гонках сезона Ferrari уступала Red Bull по скорости срабатывания DRS. Понятно, что речь идет о долях секунды, но в Формуле 1 даже такие мелочи нельзя сбрасывать со счетов. Так вот, у той версии крыла, что использует Леклер, этот вопрос должен быть решен.

Обратите внимание, что ширина подвижной плоскости стала больше, чем у прежнего варианта. Это значит, и прирост скорости при активации DRS вырастет. Разумеется, на сырой трассе в субботу Шарлю было непросто удержать машину под контролем, но в гонке он получит мощный инструмент для обгонов.

Скудерии остается лишь надеяться, что Фернандо Алонсо сдержит слово и опередит Ферстаппена в первом повороте, а Сайнс воспользуется этой ситуацией…