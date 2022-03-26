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Формула 1 / Гран При Саудовской Аравии Аналитика

Технический брифинг: как Ferrari экономит вес на колесных дисках

В нынешнем сезоне борьба с лишними килограммами особенно важно. И в ход тут идут даже радикальные средства

Франко Нуньес
Автор:
, ответственный редактор
Соавтор:
Джорджо Пиола
Технический брифинг: как Ferrari экономит вес на колесных дисках
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Радикальная смена регламента в Формуле 1 не только сделала машины совсем другими внешне, но и заметно утяжелила их: стартовый вес за зиму вырос на 43 кг, а прямо перед стартам планку подняли еще на 3 кг – до 798. И все равно никому не удалось уложиться в эту норму (не считая неудачной попытки Alfa Romeo).

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Каждый участник чемпионата пытается экономить массу так, как только может. Ведь лишние 10 кг на борту – это в среднем 0,3 секунды на круге или 18-20 секунд за гонку.

Для Ferrari, гонщики которой добились победного дубля в Бахрейне, этот вопрос тоже актуален, пусть и не настолько критичен, как, скажем, для Red Bull. У алой машины перевес не так велик – по оценкам экспертов, он составляет всего несколько килограммов. 

Почему? Ответ можно поискать в конструкции задних тормозов F1-75. Здесь команда использовала диски меньшего диаметра, чем допускают правила. 

Детали задних тормозов Ferrari F1-75

Детали задних тормозов Ferrari F1-75

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

К нынешнему сезону в связи с переходом на новые 18-дюймовые колеса максимальный диаметр передних дисков увеличили с 278 до 328 мм, при этом их толщина осталась прежней, 32 мм. Сзади изменения затронули оба параметра: диаметр вырос с 266 до 280 мм, толщина – с 28 до 32. 

Разумеется, это максимальные значения. Но в Ferrari решили, что спереди можно использовать диски предельно допустимого размера, а вот сзади для необходимой эффективности торможения хватит и более компактных 278-миллиметровых. Вдобавок, это позволит сберечь массу.  

Кажется, что 2 мм – это совсем мало. Но из школьной математики следует, что экономия веса в этом случае  составляет 1,5%. Важно, что разница приходится на неподрессоренные массы – их инженеры Ф1 особенно не любят, стараясь сокращать всеми способами. 

Разумеется, сам по себе выигрыш невелик – применительно к двум колесам он едва ли достигнет 100 граммов. Но это один из примеров того, как команды Формулы 1 по крупицам собирают преимущество, которое в итоге и приводит к победным дублям.

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