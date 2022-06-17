Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Обкатка новой процедуры пройдет в пятницу. Каждая команда после работы с настройками обязана будет выпустить своих пилотов на контрольную серию из трех подряд быстрых кругов, по ходу которых нельзя задействовать систему DRS.

Данные о вертикальных ускорениях шасси, записанные по ходу трех этих кругов, необходимо будет передать в FIA – они должны соответствовать требованиям новой директивы.

Разумеется, на бумаге все выглядит очень просто – и позволит оградить спортсменов от чрезмерной тряски в кокпите. Однако первое, что приходит в голову: контрольную серию можно проехать, не атакуя на 100 процентов. Если у FIA возникнет подозрение в подобной махинации команды, гонщику придется вернуться на трассу и проехать круги еще раз.

Самое интересное начнется дальше: после того, как команда в специальной анкете подтвердит, что колебания ее машины укладываются в установленные нормы, настройки аэродинамики, клиренса, пружин и амортизаторов подвески будут заморожены на оставшуюся часть Гран При.

Пройти контрольную процедуру необходимо до завершения финальной тренировки в субботу.

В новых правилах есть оговорка, что настройки машины разрешено будет поменять, если к квалификации или гонке погода изменится с сухой на дождевую или наоборот.