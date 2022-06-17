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Формула 1 / Гран При Канады Новость

Технический брифинг: как будут контролировать соблюдение новых правил

С этапа в Монреале в Формуле 1 вступает в силу техническая директива TD 39/2022. Это значит, что командам придется соблюдать дополнительные условия. Вот что их ждет

Роберто Кинкеро
Автор:
Технический брифинг: как будут контролировать соблюдение новых правил
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Обкатка новой процедуры пройдет в пятницу. Каждая команда после работы с настройками обязана будет выпустить своих пилотов на контрольную серию из трех подряд быстрых кругов, по ходу которых нельзя задействовать систему DRS.

Данные о вертикальных ускорениях шасси, записанные по ходу трех этих кругов, необходимо будет передать в FIA – они должны соответствовать требованиям новой директивы.

Разумеется, на бумаге все выглядит очень просто – и позволит оградить спортсменов от чрезмерной тряски в кокпите. Однако первое, что приходит в голову: контрольную серию можно проехать, не атакуя на 100 процентов. Если у FIA возникнет подозрение в подобной махинации команды, гонщику придется вернуться на трассу и проехать круги еще раз. 

Самое интересное начнется дальше: после того, как команда в специальной анкете подтвердит, что колебания ее машины укладываются в установленные нормы, настройки аэродинамики, клиренса, пружин и амортизаторов подвески будут заморожены на оставшуюся часть Гран При. 

Пройти контрольную процедуру необходимо до завершения финальной тренировки в субботу. 

В новых правилах есть оговорка, что настройки машины разрешено будет поменять, если к квалификации или гонке погода изменится с сухой на дождевую или наоборот.

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