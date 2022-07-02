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Формула 1 / Гран При Великобритании Новость

Технический брифинг: как Aston Martin улучшила «зеленую Red Bull»

Пакет обновлений, подготовленный к Барселоне, изменил машину внешне и стал поводом для скандала – но почти не отразился на скорости…

Мэтт Сомерфилд
Автор:
, технический эксперт
Технический брифинг: как Aston Martin улучшила «зеленую Red Bull»
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После слабого старта чемпионата в Aston Martin решились на радикальные переделки своего шасси, затронувшие саму концепцию понтонов. Вместо высоких и длинных, приподнятых над днищем, зеленая машина получила короткие и покатые, как у Red Bull.

Это даже привело к расследованию со стороны FIA – которое, впрочем, не выявило никаких нарушений прав на интеллектуальную собственность. 

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Очередной пакет доработок команда из Сильверстоуна подготовила к своему домашнему этапу. Надо сразу признать, что он оказался куда менее глобальным – и прежде всего направлен на коррекцию работы предыдущих новинок. 

Прежде всего речь идет о всевозможных аэродинамических мелочах, которые позволяют точнее направить потоки и повысить общую эффективность. 

Детали области кокпита Aston Martin AMR22 (новая / старая версия)

Детали области кокпита Aston Martin AMR22 (новая / старая версия)

Изменения затронули область кокпита: позади зеркала заднего вида появился небольшой «плавничок» (показан синей стрелкой на сравнительном фото). Он занял место рядом с другим, который уже какое-то время назад занял место чуть внутри.

Чуть далее высокий вертикальный элемент уступил место более низкому, но удлиненному (показан красной стрелкой), а в области крепления Halo вернулось на свое место небольшое крылышко, которое убрали с машины несколько Гран При назад. 

Одновременно конструкторы скорректировали форму днища и небольших элементов у его внешней кромки, а также поместили небольшие крылышки в области воздухозаборника задних тормозов (показаны на верхнем фото). Это способ перенаправить потоки и чуть добавить прижима. 

Наконец, для быстрого «Сильверстоуна» на AMR22 подрезали несущее крылья, чтобы соблюсти желаемый баланс между лобовым сопротивлением и прижимной силой.

Несущее крыло Aston Martin AMR22

Несущее крыло Aston Martin AMR22

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