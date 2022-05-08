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Результат квалификации на городской трассе не только позволил Ferrari оставить в прошлом разочарование Имолы, но и подтвердил эффективность системы подготовки данных для предстоящих этапов.

Много лет в Маранелло делали ставку на большое количество тестов, но когда их серьезно ограничили, команда оказалась в невыгодной ситуации. Лишь серьезная работа по обновлению инфраструктуры, проведенная за два последних года, дала Скудерии мощные инструменты для предварительного анализа данных.

Речь о связке доработанной аэродинамической трубы и нового симулятора от Dynisma. В значительной степени именно они позволяют команде выступать на своем нынешнем уровне.

В преддверии Гран При Майами Ferrari подготовила доработки переднего и заднего крыльев, чтобы обеспечить уменьшенный уровень прижимной силы. Но в действительности новинки даже не ставили на машины по ходу уик-энда. Бригада главного гоночного инженера Маттео Тоньналли пришла к выводу, что в этом нет необходимости.

На американской трассе длинными прямыми (максимальная скорость предсказуемо осталась за Red Bull – 334,6 км/ч у Серхио Переса) есть и техничные участки. Потому выбор настроек неминуемо требует компромисса.

В Red Bull, исходя из собственной философии, разгрузили машину, а вот Скудерия прямо по ходу Гран При изменила планы. В первой тренировке, когда нужно было познакомиться с трассой и собрать базовые данные, Шарлю Леклеру и Карлосу Сайнсу поставили детали с большим прижимом. После чего не стали снимать их.

Переднее крыло Ferrari F1-75 с малым прижимом, версия для Майами

Причиной такого шага отчасти стало состояние трассы. Асфальт оказался более скользким, чем ожидалось. Потому в Скудерии предпочли оставить конфигурацию шасси, которая обеспечивала не столь быстрый износ шин. При использовании нового крыла можно было рассчитывать на максимальную скорость, как у Red Bull, но это осложнило бы ситуацию с резиной.

В Мельбурне именно работа с шинами принесла Ferrari уверенную победу, потому решено было в этот уик-энд оставить на машине заднее крыло из Имолы и немного облегченное переднее из Джидды с чуть подрезанным дальним закрылком.

В дальнейшем было принято решение чуть разгрузить и задок, убрав с подвижной плоскости концевую кромку.

В итоге преимущество Red Bull в максимальной скорости составило примерно 10 км/ч – это наверняка позволит пилотам «Быков» атаковать Шарля Леклера с Карлосом Сайнсом на прямых. Но износ шин в этот раз будет более значимым фактором – в Ferrari практически уверены, что смогут добраться до финиша с одним пит-стопом. Позволит ли такую тактику RB18, вопрос куда более сложный…